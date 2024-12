Smartfony Realme 14 Pro i 14X mają przed nami coraz mniej sekretów

Realme przygotowuje premierę dwóch nowych smartfonów – Realme 14 Pro oraz Realme 14X. Każdy z nich stworzony jest z myślą o potrzebach zupełnie innych użytkowników, ale oba mają swoje unikalne cechy, które mogą przyciągnąć uwagę. Co już wiemy o tych modelach?

Realme 14 Pro będzie średniakiem dla fanów fotografii

Realme 14 Pro to smartfon, który może aspirować do miana lidera w swojej klasie. Producent wyposaży go w procesor Snapdragon 7s Gen 3, który ma zapewnić płynną obsługę najbardziej wymagających aplikacji oraz gier mobilnych. Smartfon zaoferuje użytkownikom kilka wariantów pamięci: 8 GB lub 12 GB RAM oraz 128 GB, 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej.

Jednym z największych atutów Realme 14 Pro, o którym poinformował Digital Chat Station za pośrednictwem chińskiego portalu weibo, będzie jego aparat. Główny obiektyw połączony zostanie z 50 Mpix matrycą o wielkości 1/1,56 cala. Do dyspozycji użytkowników producent odda także prawdopodobnie teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym połączony z 50 Mpix sensorem IMX882 oraz 8 Mpix matrycę sprężoną z ultraszerokokątnym obiektywem.

Realme 14 Pro ma także zaoferować nietypowy wyświetlacz „quad-curved”, czyli zakrzywiony na czterech krawędziach – podobnie jak Realme GT 7 Pro. Warto również wspomnieć o baterii i ładowaniu. Według przedpiermierowych informacji smartfon obsługiwać ma szybkie ładowanie o mocy 80 W. Nie poznaliśmy jeszcze niestety kluczowego w tym aspekcie parametru, jakim jest pojemność baterii. Wiemy za to jeszcze, że w wyświetlacz wbudowany ma zostać skaner linii papilarnych.

Producent nie potwierdził jeszcze oficjalnie daty premiery tego smartfona. Spodziewana jest ona jednak jeszcze w tym miesiącu.

Ten smartfon Realme może stać się budżetowym hitem

Drugi ze smartfonów, którego premiera zbliża się wielkimi krokami, to Realme 14X, czyli propozycja z niższej półki cenowej. Sercem urządzenia będzie procesor MediaTek Dimensity 6300 i dostępny ma być w trzech wersjach – 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, 8 GB/128 GB oraz 8 GB/256 GB.

Realme 14X wyposażony zostanie w 6,76-calowy wyświetlacz LCD. Jedną z najważniejszych cech tego modelu ma być wytrzymałość. Według informacji, które znalazły się na grafikach promujących premierę produktu, smartfon będzie mógł pochwalić się certyfikatem IP69, co nie zdarza się często w najniższej półce cenowej, a to może wyróżnić go na tle konkurencji.

Premiera Realme 14X ma nastąpić 18 grudnia, a cena urządzenia w podstawowej wersji ma wynosić około 15000 rupii indyjskich (~ 717 złotych). Za taką kwotę użytkownicy otrzymają smartfon z baterią o pojemności 6000 mAh, wspierającą szybkie ładowanie o mocy 45 W. Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czerwonej, złotej i czarnej.

Wiadomo, że na razie nowy budżetowiec Realme zadebiutuje w Indiach, ale nie pojawiły się jeszcze żadne informacje o ewentualnej globalnej ekspansji tego modelu.