Te akumulatory AA i AAA mają własny port USB-C. To naprawdę świetny pomysł

Korzystasz z akumulatorów AA lub AAA i musisz je często ładować? Akumulatory Trust z portem USB-C mogą okazać się świetnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Trust wprowadza akumulatory z USB-C

Akumulatory AA lub AAA przydają się w wielu scenariuszach. Szczególnie, gdy z danego urządzenia korzystamy intensywnie, a jego zapotrzebowanie na energię nie należy do małych. Wówczas nie musimy męczyć się z wieloma bateriami. Niektórzy narzekają jednak na konieczność pamiętania o ładowarce do uzupełniania energii w tego typu akumulatorach.

Najnowsze akumulatory Trust rozwiązują powyższy problem. Otóż wyposażone są one w port USB-C, który umożliwia zrezygnowanie z „klasycznej” ładowarki, z jakiej zazwyczaj korzystamy przy zwykłych akumulatorach. Oznacza to również, że można je łatwo naładować za pomocą dowolnego kabla USB-C, którego podłączymy do ładowarki od smartfona czy przykładowo laptopa.

Ile trwa ich ładowanie? W przypadku akumulatorów AA musimy poczekać 2 godziny do pełnego uzupełnienia energii. Natomiast akumulatory AAA potrzebują 1 godzinę. Podejrzewam, że taki czas ładowania będzie dla wielu osób wystarczający. Natomiast, jeśli nie lubimy lub nie możemy czekać, to pozostaje wyposażyć się w dodatkowy zestaw akumulatorów – będziemy z niego korzystać, gdy ten pierwszy zostanie podłączony do ładowarki.

Jeśli chodzi o specyfikację, to przedstawia się ona następująco:

AA – napięcie 1.5 V, pojemność 1700 mAh,

AAA – napięcie 1.2 V, pojemność 500 mAh.

Akumulatory zapewniają 800 cykli ładowania, a zintegrowana dioda LED ułatwia monitorowanie ich stanu naładowania. Trzeba przyznać, że brzmi to całkiem dobrze.

Ile kosztują akumulatory z USB-C?

Akumulatory AA dostępne są w zestawach po 2 lub 4 sztuki. Zostały one wycenione odpowiednio na 44,99 i 84,99 złotych. Z kolei za 2 sztuki akumulatorów AAA musimy zapłacić 44,99 złotych.

Gdzie kupić? Akumulatory Trust AA USB-C 2 sztuki ok. 45 zł Media Expert Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

Podczas zakupów warto zwrócić uwagę na różnice cen w poszczególnych marketach z elektroniką. Można bowiem zaoszczędzić kilka lub kilkanaście złotych. Jak wspomniałem ceny startują od 44,99 złotych za 2 sztuki, aczkolwiek w niektórych sklepach są one wycenione na 49,99 złotych, a cztery sztuki już na 99,99 złotych.