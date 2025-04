Ładny czy niedrogi smartfon? Z tą promocją nie musisz wybierać

Życie to sztuka kompromisów. Ładne samochody nie zawsze są praktyczne, a szybkie maszyny nie muszą być tanie w utrzymaniu. Ze smartfonami jest podobnie – czasami zależy nam na niedrogim urządzeniu i uroda jest wtedy kwestią drugorzędną. Czasami jednak nie trzeba wybierać między jednym a drugim. Przykładem jest nowa promocja na Realme 14 Pro i Realme 14 Pro+.

Seria Realme 14 Pro w praktyce

Czy nowe smartfony Realme ze średniej półki to urządzenia warte uwagi? Okazuje się, że znamy na to odpowiedź. W dniu premiery urządzeń Kuba podzielił się z Wami recenzją Realme 14 Pro+. Wychodzi na to, że wygląd to nie jest jego jedyna mocna strona – telefon oferuje dobry czas pracy na jednym ładowaniu, nie ma problemów z płynnością systemu, a wisienką na torcie dla niektórych może być dobra jakość zdjęć z aparatu głównego oraz obecność peryskopowego teleobiektywu.

Jeżeli jednak interesuje Was model bez „plusa” w nazwie i zastanawiacie się, jaka jest różnica między nim, a Realme 14 Pro+, możecie to sprawdzić na poniższej tabeli-ściągawce:

Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ CPU MediaTek Dimensity 7300 Energy Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 GPU Mali-G615 MC2 Adreno 710 RAM 8/12 GB 8/12 GB Pamięć wbudowana 256/512 GB 256/512 GB Ekran 6,77″, Full HD+, częstotliwość odświeżania 120 Hz 6,83″, 1.5K (2800×1282 pikseli), 120 Hz Aparat z tyłu #1 główny, 50 Mpix, IMX882 główny, 50 Mpix, OIS Aparat z tyłu #2 – peryskopowy, 50 Mpix, 3-krotny zoom Aparat z tyłu #3 – ultraszerokokątny, 8 Mpix Aparat z przodu 16 Mpix 32 Mpix Akumulator 6000 mAh, ładowanie 45 W 6000 mAh, ładowanie 80 W

Ile można zaoszczędzić na smartfonach Realme 14 Pro?

Do 30 kwietnia 2025 roku możecie wziąć udział w akcji promocyjnej na Realme 14 Pro lub Realme 14 Pro+, w ramach której część wydanej kwoty możecie odzyskać w formie cashbacku na konto. W przypadku pierwszego smartfona mowa o kwocie w wysokości 300 złotych, natomiast zakup Realme 14 Pro+ upoważnia Was do zwrotu 400 złotych na rachunek bankowy.

Sprzęt należy kupić w jednej z sieci sklepów wskazanych w regulaminie promocji, m.in. Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, oficjalnym sklepie Realme lub u operatorów Play, Plus i T-Mobile.

Zasady promocji są proste i pierwszy etap, czyli zakup, mamy już omówiony. Następnie należy zachować dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. Ostatnim krokiem jest rejestracja zakupu na dedykowanej stronie poświęconej akcjom promocyjnym Realme – potrzebny Wam będzie ww. dowód zakupu oraz numer IMEI telefonu. Macie na to czas do 7 maja 2025 roku.

I tyle. W ciągu 60 dni powinniście otrzymać zwrot środków na konto podane w formularzu podczas rejestracji zakupu.