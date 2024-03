Jeszcze jeden. Realme 12X dołącza do rodziny

Na razie dostępny jest tylko w Chinach, ale w planach jest także premiera poza granicami Państwa Środka. Smartfon Realme 12X to kolejna, ciekawa propozycja z dolnego brzegu średniej półki cenowej.

Realme 12X dołącza do rodziny. Ma coś ze swoich braci

Realme 12X to już piąty smartfon, wchodzący w skład rodziny Dwunastek tego chińskiego producenta. Dołącza do podstawowego modelu 12 5G, obok którego jest jeszcze nieco lepiej wyposażony wariant z plusem, a dopełnieniem całości są urządzenia 12 Pro i 12 Pro+, które są już nawet dostępne w Polsce.

Nowy smartfon dzieli z modelem podstawowym serce, którym jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6100+. Tak jak model 12+, ma jednak 12 GB pamięci RAM oraz wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1080×2400 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, aczkolwiek nie jest to AMOLED, lecz IPS. Akumulator ma tę samą pojemność (5000 mAh), ale nie będzie można naładować go tak szybko jak w modelu z plusem, ponieważ maksymalna obsługiwana moc wynosi 15 W (a nie 67 W).

fot. Realme

Poza tym nowy Realme 12X oddaje do dyspozycji użytkowników jeszcze potrójną kamerę z tyłu, dla której bazą jest sensor 50 Mpix (f/1.8), 8 Mpix aparat do selfie, czytnik linii papilarnych oraz modemy oferujące dostęp do sieci Wi-Fi 6 i 5G. Wszystko to zamknięte zostało w obudowie o grubości 7,9 mm, a cała konstrukcja waży 190 gramów i cechuje się jako taką odpornością (spełnia konkretnie wymogi normy IP54). Dodam jeszcze tylko, że smartfon wykorzystuje system Android 14 z nakładką Realme UI 5.0.

Górna krawędź niskiej półki albo dolna tej średniej

Na razie model 12X dostępny jest w przedsprzedaży wyłącznie na rynku chińskim. Nabywcy mają tam do wyboru 2 warianty kolorystyczne (czarny i zielony) i 2 wersje: z 256 lub 512 GB pamięci na pliki. Ta pierwsza została wyceniona na 1399 juanów (równowartość ~775 złotych), druga zaś na 1599 juanów (~885 złotych).

Są to jednak ceny promocyjne i ostatecznie wzrosną do odpowiednio 1499 i 1799 juanów (~830 i ~1000 złotych). Plany zakładają wprowadzenie nowego modelu także na inne rynki, ale nie wiadomo, czy do Polski też.