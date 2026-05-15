Bestia! Razer pokazał wyjątkowo mocarny laptop

Do sprzedaży trafia właśnie Razer Blade 18 (2026) – to nowa odsłona serii słynącej z pierwszorzędnej wydajności i bardzo wysokiej jakości wykonania. Laptop kierowany jest przede wszystkim do graczy, ale nie tylko oni będą w stanie docenić jego możliwości.

Ultrawydajny laptop Razer Blade 18 powraca w nowym wydaniu

Razer Blade 18 (2026) to gamingowa bestia wyposażona w to, co najlepsze. Sercem laptopa jest 24-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 9 290HX, który w trybie boost osiąga aż 5,5 GHz. Towarzyszy mu karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5090 z 24 GB pamięci wideo, a chłodzi to wszystko system z cichymi wentylatorami i dużą komorą parową.

Niebagatelne znaczenie w grach ma również wyświetlacz i w tym modelu producent postawił na 18-calowy panel, który może działać w trybie 4K+, oferując częstotliwość odświeżania 240 Hz albo Full HD+ z odświeżaniem aż 440 Hz. Do tego dochodzi pokrycie 100% palety barw DCI-P3 i wysoki poziom jasności.

Razer Blade 18 (2026) | fot. Razer

Z myślą o miłośnikach wirtualnej rywalizacji producent postarał się również o moduł Wi-Fi 7 oraz port RJ-45 o przepustowości 2,5 Gb/s. Nie zabrakło też superszybkich gniazd Thunderbolt 5 / USB-C oraz HDMI 2.1. Dopełnieniem całości jest układ 6 głośników mających oferować przekonujące efekty przestrzenne, dzięki technologii THX Spatial Audio+.

Po takiej konfiguracji można spodziewać się naprawdę świetnych możliwości – zarówno w grach, jak i w wymagających zastosowaniach innych niż rozrywkowe, na przykład montażu wideo czy renderowania w 3D. Pozwala również na lokalne uruchamianie modeli sztucznej inteligencji, a wszystko to w bardzo komfortowych warunkach.

Razer Blade 18 (2026) | fot. Razer

Niestety, trzeba na koniec poruszyć jeszcze jedną kwestię, mianowicie to…

Ile kosztuje laptop Razer Blade 18 (2026)?

Laptop Razer Blade 18 (2026) powoli trafia do sprzedaży. Jego ceny na Starym Kontynencie rozpoczynają się od 4100 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ponad 17400 złotych. No, tanio nie jest, ale w przypadku tej serii nigdy tak nie było.