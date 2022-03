Huawei się kończy? Bzdura, dopiero teraz zaczął zarabiać gruby hajs

Nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje, których administracja prezydenta Joe Bidena nie zamierza łagodzić, spowodowały, że Huawei musiał diametralnie zmienić swoją strategię i ofertę. Najnowsze dane pokazują, że producent przeszedł tę próbę pomyślnie, mimo że wiele osób postawiło na nim krzyżyk.

Wyniki finansowe Huawei za 2021 rok są imponujące

Huawei był i wciąż jest kojarzony przede wszystkim jako producent smartfonów, mimo że biznes ten ma znacznie mniejsze znaczenie niż przed nałożeniem sankcji. Chiński gigant nie rezygnuje z niego, aczkolwiek obecnie jego oferta jest mocno ograniczona. Jednocześnie zaczął licencjonować projekty własnych smartfonów firmom trzecim – pozwala mu to kontynuować działalność w tym segmencie i zapewnia przychody z niej. Chętnych bowiem nie brakuje – na rynku pojawia się coraz więcej modeli, zaprojektowanych przez Huawei, ale z logo innych firm na obudowie.

Huawei opublikował raport finansowy za 2021 rok, z którego wynika, że przychody za miniony rok wyniosły 636,8 mld juanów, a zysk netto 113,7 mld juanów. Największą część przychodów, bo aż 44,2% (281,5 mld juanów), wygenerowała działalność biznesu, związanego z branżą telekomunikacyjną i operatorską. Za kolejne 38,2% (243,4 mld juanów) przychodów odpowiada biznes urządzeń konsumenckich. Trzeba jednak zauważyć, że ten ostatni zaraportował przychody niższe aż o 49,6% niż w 2020 roku, co bezpośrednio jest związane z ograniczeniem działalności, wynikającym z amerykańskich sankcji.

Największą część przychodów – aż 64,9% (413,3 mld juanów) wygenerowano w Chinach. Region EMEA, który obejmuje m.in. Europę, odpowiadał za 20,6% przychodów. W obu przypadkach, podobnie jak w Azji Pacyficznej i Amerykach, odnotowano spadek przychodów rok do roku (tylko w Państwie Środka o 30,9%, a w obszarze EMEA o 27,3%).

Patrząc na same przychody, można dojść do wniosku, że „Huawei się kończy”, ponieważ spadły one rok do roku aż o 28,6%. To jednak nieprawda – firma jest w lepszej kondycji niż mogłoby się wydawać tym, którzy postawili na niej krzyżyk. W 2021 roku zysk netto wyniósł bowiem aż 113,718 mld juanów i był o – uwaga – 75% wyższy niż w roku 2020 (i jeszcze wyższy niż w latach poprzednich).

Huawei jest zatem w doskonałej kondycji finansowej. Świadczy o tym nie tylko bardzo wysoki zysk netto, ale też imponująco wysoka marża operacyjna, która w 2021 roku wyniosła aż 19,1%. Dla porównania, w 2020 roku było to 8,1%, w 2019 – 9,1%, w 2018 – 10,2%, a w 2017 – 9,3%. Chiński gigant, pomimo ogromnie niższych przychodów, był w stanie wypracować znacznie wyższy zysk netto i osiągnąć marżę na blisko 2,5x wyższym poziomie niż rok wcześniej.

Z raportu wynika, że Huawei nie musi się martwić o przetrwanie. Firma udowodniła, że nawet pomimo wielu przeciwności jest w stanie kontynuować działalność w niesprzyjających okolicznościach biznesowych. Prawdopodobnie mało kto by się jednak spodziewał, że osiągnie tak rewelacyjne wyniki finansowe w 2021 roku.

Na koniec warto jeszcze dodać, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat Huawei zainwestował w badania i rozwój ponad 845 mld juanów, a w 2021 roku wydatki na R&D stanowiły 22,4% całości przychodów. Ponadto w ubiegłym roku 54,8% wszystkich pracowników (107000) pracowało w działach rozwojowo-badawczych. Do tego na koniec ubiegłego roku firma posiadała ponad 110 tysięcy aktywnych patentów w ponad 45 tys. rodzinach patentowych.

Huawei 2021 Annual Report (PDF)