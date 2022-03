Apple narzeka, że nowy iPhone SE nie sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Kto by się spodziewał

Nowy iPhone SE 2022 został zaprezentowany 8 marca 2022 roku, a jego sprzedaż rozpoczęła się 11 marca br. Wbrew oczekiwaniom Apple, klienci nie rzucili się na ten smartfon jak na iPhone’y 13. Być może dlatego, że w podobnej cenie mogą kupić coś znacznie lepszego.

Nowy iPhone SE 2022 sprzedaje się poniżej oczekiwań Apple

Nowego iPhone’a SE 2022 z czystym sumieniem można nazwać „odgrzewanym kotletem”. Zmian i nowości jest bowiem jak na lekarstwo, choć te, na które zdecydowało się Apple, mimo wszystko są odczuwalne i dość znaczące. Producent nie tylko bowiem wymienił procesor na najnowszy Apple A15 Bionic (z czterodzeniowym GPU), który jest sercem modeli iPhone 13 i iPhone 13 mini, ale też zastosował więcej, bo 4 GB RAM, a także akumulator o większej pojemności.

iPhone SE 2022 (źródło: Apple)

To wszystko sprawiło, że nowy iPhone SE 2022 powinien działać zauważalnie dłużej na jednym ładowaniu niż iPhone SE 2020. Według deklaracji producenta ma zapewnić do:

15 godzin odtwarzania wideo (vs do 13 godzin w SE 2020),

10 godzin strumieniowania wideo (vs do 8 godzin w SE 2020),

50 godzin odtwarzania dźwięku (vs do 40 godzin w SE 2020).

Nie jest bowiem tajemnicą, że właśnie (zbyt) krótki czas pracy na pojedynczym ładowaniu jest największą wadą iPhone’ów z małymi ekranami. Mimo wszystko do zakupu modelu iPhone SE 2022 może zniechęcać jego cena, która jest wyższa niż cena poprzedniej generacji – w Polsce smartfon kosztuje od 2299 złotych, co oznacza podwyżkę o 100 złotych.

Teoretycznie 100 złotych nie jest wielką różnicą w cenie, lecz tym samym iPhone SE 2022 wpłynął na wody, do tej pory zagospodarowane przez inny, bardzo popularny model, a mianowicie iPhone 11. Obiektywnie rzecz biorąc, bardziej opłaca się kupić iPhone’a 11 niż iPhone’a SE 2022. Bo choć starszy smartfon nie ma modemu 5G, to w każdym pozostałym aspekcie bije na głowę najnowszego iPhone’a.

W związku z niespodziewanie niskim popytem na model iPhone SE 2022, naczelny analityk od Apple, Ming-Chi Kuo, obniżył swoje prognozy. Teraz spodziewa się, że w 2022 roku na rynek zostanie dostarczonych od 15 do 20 mln egzemplarzy tego smartfona, podczas gdy początkowo zapowiadał, że może to być od 25 do nawet 30 mln sztuk.