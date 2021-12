„Nowe smartfony Huawei” nie mają logo Huawei. O co tu chodzi?

Ostatnio w sieci pojawiły się informacje, które sugerowały, że Huawei znalazł sposób na uratowanie swojego działu smartfonów. Jak się okazuje, doniesienia na temat licencjonowania projektów smartfonów firmom trzecim potwierdziły się. Tak, jak oczekiwano, China Post otrzymała licencję na urządzenia Huawei i właśnie wydała na rynek „nowe” smartfony, które tak naprawdę już dobrze znamy.

„Nowe smartfony Huawei” nie mają logo Huawei

„Najnowsze” smartfony China Post tylko nieznacznie różnią się od swoich pierwowzorów, a jedyną, widoczną zmianą jest sama nazwa urządzeń. Oba modele opierają się bowiem na modelach Huawei Nova 9 i Nova 9 Pro, które zaprezentowano w Chinach we wrześniu 2021 roku.

źródło: Gizmochina

Model Hi Nova 9 został wyposażony w 6,57-calowy, obustronnie zakrzywiony wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ (1080×2340 pikseli), odświeżający obraz maksymalnie z częstotliwością 120 Hz. Smartfon oferuje też 32 Mpix aparat na przodzie i zestaw czterech na tyle: 50 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi.

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 778G z modemem 5G, który został sparowany z 8 GB RAM oraz od 128 GB do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od konfiguracji). Całość jest zasilana przez akumulator o pojemności 4300 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 66 W.

Drugim, „nowym” smartfonem China Post, jest Hi Nova 9 Pro. Model ten ma obustronnie zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z częstotliwością 300 Hz. W ekranie znajduje się otwór w kształcie pastylki, który skrywa dwa 32 Mpix aparaty selfie.

Na tylne został zamontowany taki sam zestaw aparatów, jak podstawowym modelu. Podobnie jest z procesorem, bowiem na pokładzie Hi Nova 9 Pro znajduje się Snapdragon 778G sparowany z 8 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Urządzenie ma jednak mniejszą baterię – 4000 mAh, ale za to ze wsparciem dla szybszego ładowania, bo o mocy 100 W.

Cena Hi Nova 9 (Pro), dostępność

Hi Nova 9 trafił na chińskie półki sklepowe w dwóch konfiguracjach – 8 GB/128 oraz 8 GB/256 GB, które zostały wycenione – odpowiednio – na 2999 juanów (równowartość ~1910 złotych) oraz 3399 juanów (~2170 złotych).

Model z dopiskiem „Pro” w wersji 8 GB/128 GB kosztuje 3799 juanów (~2430 złotych), natomiast wariant 8 GB/256 GB – 4199 juanów (~2680 złotych). Oba smartfony są dostępne w kolorze czarnym, zielonym, fioletowym i niebieskim.