Internet 5G w Polsce coraz szybszy. Który operator wygrywa?

Sieć 5G w Polsce dynamicznie się rozwija, a rok 2024 był przełomowy dzięki wprowadzeniu pasma C, które znacząco podniosło prędkości transferu danych. Operatorzy inwestowali w nowe technologie i rozbudowę infrastruktury, co przyniosło widoczne efekty. Jak wygląda rywalizacja na tej płaszczyźnie i kto radzi sobie najlepiej?

Orange liderem 5G

Zgodnie z najnowszym raportem opublikowanym przez speedtest.pl, w 2024 roku Orange osiągnęło najlepsze wyniki w kategorii internetu 5G. Średnia prędkość pobierania danych w tej sieci wyniosła 239,7 Mb/s, co oznacza 3,6-krotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodatkowo to właśnie w sieci Orange odnotowano rekordowy wynik – aż 1,7 Gb/s podczas jednego z testów. Operator ten zainwestował w rozwój infrastruktury, w tym pasma C o częstotliwości 3,6 GHz, które umożliwiło aż sześciokrotny skok prędkości w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami współdzielonymi z LTE.

Inwestycje Orange objęły rozbudowę infrastruktury w 1387 gminach w Polsce, co stanowi największy przyrost w 2024 roku (469 nowych gmin). Dzięki temu operator wyraźnie zwiększył zasięg swojej sieci 5G, umacniając swoją pozycję lidera. Warto podkreślić, że rozwój technologii 5G nie ogranicza się jedynie do przyspieszenia prędkości pobierania. W sieci Orange poprawie uległy również inne parametry, takie jak ping, który spadł z 28 do 24 ms, oraz upload, który wzrósł z 24 do 27 Mb/s.

T-Mobile, które zajęło drugie miejsce z wynikiem 219,2 Mb/s, również odnotowało znaczący wzrost. W ostatnich miesiącach roku operator ten zmniejszył dystans do lidera, co było efektem intensywnych inwestycji w nadajniki – w listopadzie T-Mobile posiadał już 3100 stacji bazowych obsługujących pasmo 3,6 GHz. Play uplasował się na trzecim miejscu z wynikiem 170,9 Mb/s, stopniowo zwiększając swój zasięg do 1490 gmin. Plus, dotychczasowy lider w latach 2021–2023, dołączył do rywalizacji w paśmie C dopiero w drugiej połowie 2024 roku, co przełożyło się na mniej spektakularne wyniki (np. 124 Mb/s pobierania danych).

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 239,7 31,1 23 130 tys. T-Mobile 219,2 28,2 22 172 tys. Play 170,9 28,9 24 192 tys. Plus 124,0 20,6 26 129 tys. Wyniki testów internetu mobilnego 5G (źródło: speedtest.pl)

A co z internetem domowym?

Rywalizacja operatorów była widoczna również w innych kategoriach internetu, takich jak internet mobilny i stacjonarny. W segmencie internetu mobilnego T-Mobile osiągnął najlepsze wyniki, dostarczając średnią prędkość 84,3 Mb/s, co stanowiło wzrost o 83% w porównaniu z rokiem 2023. Przyczynił się do tego także rozwój sieci 5G. Orange zajęło drugie miejsce (71,3 Mb/s), a Play – trzecie (66,2 Mb/s). Na uwagę zasługuje również stabilność wyników T-Mobile, które mimo tymczasowych ograniczeń prędkości w połowie roku, utrzymało pozycję lidera.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 84,3 15,6 26 0,87 mln Orange 71,3 14,3 28 0,93 mln Play 66,2 15,5 29 1,29 mln Plus 55,0 12,0 35 0,69 mln Wyniki testów internetu mobilnego LTE + 5G (źródło: speedtest.pl)

W kategorii internetu domowego, po raz trzeci z rzędu, zwycięzcą został T-Mobile Stacjonarny z wynikiem 261 Mb/s. Na podium znalazły się również Vectra (255,3 Mb/s) oraz Play (246 Mb/s). Światłowód FTTH, który od kilku lat zdobywa coraz większą popularność, przyniósł spektakularne wyniki Orange, które uzyskało średnią prędkość pobierania na poziomie 298,1 Mb/s. W tej kategorii warto podkreślić również wysoki upload oferowany przez INEA (254 Mb/s).

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile Stacjonarny 261,2 116,0 12 0,81 mln Vectra 255,3 51,0 15 1,80 mln Play Stacjonarny 245,7 48,5 15 2,89 mln INEA 237,0 221,1 10 0,92 mln Wyniki testów internetu domowego (źródło: speedtest.pl)

Rok 2024 był dla polskiego rynku internetu czasem dynamicznego rozwoju, a wprowadzenie pasma C dla sieci mobilnej 5G rozwój tej technologii 5G. Orange i T-Mobile dominują w kluczowych kategoriach, ale rywalizacja pozostaje zażarta, co tylko sprzyja użytkownikom. Rok 2025 zapowiada się jeszcze bardziej obiecująco, szczególnie w kontekście dalszej rozbudowy infrastruktury 5G i światłowodowej.