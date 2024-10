Kto ma najszybszy internet w Polsce? Różnice są wyraźne

Serwis SpeedTest opublikował najnowszy raport dotyczący prędkość internetu w Polsce – przedstawia dane za trzeci kwartał 2024 roku. Różnice pomiędzy liderami zestawień a konkurencją bywają naprawdę duże, a szczególnie zadowolony z siebie może być operator o kolorze pomarańczowym.

Najszybsze 5G w Polsce? Obecnie liderem jest Orange

Jeśli chodzi o 5G, to Plus w ciągu roku spadł z pozycji lidera na ostatnią, czwartą lokatę. W dużej mierze może to być wynik opieszałości we wchodzeniu na pasmo C – jak na razie dysponuje zaledwie jednym takim nadajnikiem, podczas gdy konkurencja liczy je już w tysiącach. Dlatego u niego nie da się zauważyć wzrostu prędkości: średnio w trzecim kwartale utrzymywała się u jego klientów na poziomie 119,6 Mb/s – bardzo zbliżonym do tego sprzed roku.

Konkurencja za to przyspieszyła. Na najniższym stopniu podium stanął Play z wynikiem 174,8 Mb/s, drugie jest T-Mobile (197,4 Mb/s), a król zestawienia to Orange, który pozwala liczyć na średnie transfery rzędu 248,4 Mb/s. Co więcej, w samym wrześniu „Pomarańczowi” odnotowali jeszcze lepszy wynik, a operator w kolorze magenty poważnie się do niego zbliżył.

Nie tylko 5G – kto ma najszybszy internet mobilny w Polsce?

W kategorii internetu mobilnego – łączącego technologie 5G, 4G / LTE i 3G – również o pozycję lidera walczą T-Mobile i Orange, ale tutaj zwycięsko wychodzi ten pierwszy operator. W trzecim kwartale 2024 roku osiągnął średni wynik 75 Mb/s. Drugie Orange odnotowało 71,8 Mb/s, Play – 68,9 Mb/s, a ponownie ostatni Plus – jedynie 52,9 Mb/s.

Najszybszy internet domowy – kto króluje w rankingach prędkości?

Jeśli chcesz mieć możliwie szybki internet w domu, to postaw na ofertę operatorów Vectra lub T-Mobile – to kolejny wniosek z raportu SpeedTest. W obu przypadkach uśredniona prędkość pobierania wyniosła w trzecim kwartale ~258 Mb/s, przy czym ten drugi dokłada do tego szybsze wysyłanie i niższy ping. Podium zamyka Play z wynikiem 247 Mb/s, a tuż za nim plasuje się INEA (237,8 Mb/s).

Najszybszy światłowód w Polsce – pękła bariera 300 Mb/s

Nieco inaczej wygląda to zestawienie po dokonaniu filtrowania i ograniczenia wyników do ofert światłowodowych. Tutaj liderem jest Orange, który w trzecim kwartale po raz pierwszy w historii przekroczył granicę 300 Mb/s. Niestety zdecydowanie gorzej wypada u niego wysyłanie danych, czego nie można powiedzieć o zajmującym drugą lokatę operatorze INEA. TOP 3 zamyka T-Mobile.

Jak więc widać, przy wyborze operatora warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę i bonusy, ale też to, jaką prędkość jest w stanie zaoferować. Trzeba przy tym pamiętać, że maksymalne transfery mogą różnić się w zależności od lokalizacji (wyniki podane w tych zestawieniach są wartościami uśrednionymi dla całego kraju).