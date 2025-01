Huawei nie próżnuje. Podwójnie składany Mate XTs na horyzoncie

W zeszłym roku Huawei zaskoczył świat premierą Mate XT, pierwszego na rynku podwójnie składanego smartfona. Najnowsze informacje mówią o tym, że teraz firma pracuje nad jego następcą – Mate XTs. Co już o nim wiadomo?

Takiego smartfona nie stworzył nikt inny

Huawei Mate XT, zaprezentowany we wrześniu 2024 roku, jest pierwszym podwójnie składanym smartfonem na rynku. Dzięki zastosowaniu dwóch zawiasów umożliwia użytkownikom korzystanie z urządzenia w trzech różnych trybach: jako standardowy telefon, kompaktowy tablet lub pełnowymiarowy ekran o przekątnej 10,2 cala. To rozwiązanie wyróżnia go na tle konkurencji, oferując niespotykaną dotąd wszechstronność i elastyczność w użytkowaniu.

Smartfon jest napędzany przez procesor Kirin 9010 i 16 GB RAM, co zapewnia mu wysoką wydajność w codziennym użytkowaniu. Urządzenie jest też wyposażone w świetny ekran OLED LTPO o rozdzielczości 3K oraz charakteryzuje się lekką konstrukcją – waży jedynie 238 gramów. Bardzo wysoka cena, zaczynająca się od równowartości około 10880 złotych, a także dostępność ograniczona do rynku chińskiego sprawiły, że Mate XT pozostaje niszowym urządzeniem.

Huawei Mate XTs na horyzoncie. Co o nim wiemy?

Najnowsze doniesienia sugerują, że Huawei przygotowuje następcę Mate XT, który ma nosić nazwę Mate XTs. Główne zmiany będą dotyczyć specyfikacji technicznej. Mate XTs ma zostać wyposażony w najnowszy procesor Kirin 9020, który ma zapewnić jeszcze wyższą wydajność i lepszą efektywność energetyczną. Ten sam układ znalazł już zastosowanie w serii Huawei Mate 70 oraz składanym modelu Huawei Mate X6, który zadebiutował w listopadzie.

Pod względem designu Mate XTs ma zachować charakterystyczną konstrukcję z dwoma zawiasami, umożliwiającą korzystanie z trzech trybów użytkowania. Premiera Mate XTs jest spodziewana już kilka miesięcy po debiucie Mate XT, co wskazuje na szybkie tempo rozwoju tej linii.

Huawei Mate XTs to przykład na to, jak firma stara się kontynuować swoje innowacyjne podejście do składanych smartfonów. Jeśli te informacje się potwierdzą, urządzenie może umocnić pozycję Huawei w tym segmencie. Pozostaje także mieć nadzieję, że tym razem podwójnie składany smartfon zadebiutuje globalnie, a nie zostanie tylko na rodzimym dla producenta chińskim rynku.

Aby trafił do Europy musiałby spełniać nałożone przez Unię Europejską prawo, zgodnie z którym wprowadzane po 20 czerwca 2025 na rynek smartfony muszą cechować się odpornością na przypadkowe upadki lub zarysowania oraz ochroną przed kurzem i wodą.