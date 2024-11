Play ma słaby zasięg? To spójrz na to

W komentarzach na Tabletowo.pl oraz profilu Tabletowo.pl na Facebooku regularnie czytamy, że Play ma słaby zasięg. Najnowsze dane pokazują jednak inny obraz.

Play uruchomił blisko 600 stacji bazowych od początku 2024 roku

Play jest jedynym operatorem w Polsce, który regularnie informuje w postępach w rozbudowie sieci własnych stacji bazowych. Od początku 2024 roku uruchomił już 584 masztów telekomunikacyjnych. Najwięcej, bo aż 99, zaczęło działać w minionym miesiącu – październiku.

Pod względem liczby nowo uruchomionych stacji bazowych wyróżniają się również lipiec i styczeń – w tych miesiącach oddano do użytku odpowiednio 82 i 60 masztów telekomunikacyjnych.

Liczba stacji bazowych uruchomionych w poszczególnych miesiącach od początku 2024 roku (źródło: Blog Play)

W październiku 2024 roku operator uruchomił nowe stacje bazowe zarówno w większych miastach, jak Kraków, Gdańsk, Poznań, Rzeszów i Warszawa, ale też w mniejszych miejscowościach, na przykład Kije (woj. świętokrzyskie), Koszęcin (woj. śląskie), Obsza (woj. lubelskie), Osiek Mały (woj. wielkopolskie), Raniżów (woj. podkarpackie) czy Wielgie (woj. kujawsko-pomorskie).

Ile stacji bazowych ma Play? Stan na październik 2024 roku

Od początku 2024 roku operator uruchomił łącznie 584 maszty telekomunikacyjne. W raporcie za 2023 rok informował natomiast, że na koniec ubiegłego roku miał 11621 stacji bazowych. Oznacza to, że na koniec października 2024 roku łącznie jego zasięg tworzyło 12205 masztów telekomunikacyjnych.

Podobną liczbę nadajników miały Orange i T-Mobile na koniec 2022 roku – obaj operatorzy deklarowali wówczas ponad 12000. I obaj naturalnie zwiększyli od tego czasu liczbę swoich stacji bazowych, podobnie jak Play (on sam o ponad 1500).

Co ciekawe, jeszcze lepsze dla Play dane podaje baza SIS2PEM. Według niej w listopadzie 2024 roku liczba bazowych tej sieci wynosi już 13183. T-Mobile ma z kolei 13178, Orange – 13035, a Plus zaledwie 9355 nadajników.

Jeden z komentujących na portalu GSMOnline zwrócił jednak uwagę, że SIS2PEM uwzględnia również stacje, dla których UKE wydał pozytywną decyzję, ale faktycznie ich nie ma. Mimo to Play stale zmniejsza dystans dzielący go od największej konkurencji w postaci Orange i T-Mobile, dzięki czemu jego klienci powinni mieć coraz mniej powodów do narzekania na słab(sz)y zasięg.