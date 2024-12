Domowe 5G w Orange – co trzeba wiedzieć?

Artykuł sponsorowany

Światłowód to świetna rzecz. Nie każdy jednak ma możliwość korzystania z internetu przewodowego. Powody mogą być różne. Na przykład brak możliwości zawarcia umowy przez osobę wynajmującą mieszkanie albo brak zasięgu internetu światłowodowego w miejscu zamieszkania. W takich przypadkach z pomocą przychodzi 5G, które okazuje się świetną alternatywą niezawodnego dostępu do internetu.

5G w Orange dla wszystkich klientów

Rozwój sieci bezprzewodowej to najlepsza rzecz, jaka mogła nas spotkać żyjąc w XXI wieku. Praca zdalna i wszechobecne wideorozmowy to jedno, ale ogrom świetnych platform streamingowych – zarówno VoD, jak i gamingowych, to druga strona medalu. W obu przypadkach wymagamy wręcz świetnej jakości połączenia internetowego.

3G nie zapewniało wystarczającej przepustowości, by myśleć o czymkolwiek więcej niż komfortowe przeglądanie sieci – 42 Mb/s to jednak bardzo niewiele. 4G przyniosło w tym zakresie sporą zmianę (300 Mb/s), dzięki czemu granie w gry online czy oglądanie filmów w wysokiej jakości stało się bardziej komfortowe. A 5G… tu już mamy często ponad 1 Gb/s i nie musimy martwić się o to, że będzie słychać co drugie słowo na wideorozmowie, a gra będzie się ciąć przez zbyt duże opóźnienia.

5G w zastosowaniu domowym to jednak nie tylko szybkość, zapewniająca komfort użytkowania internetu do różnych zastosowań, ale również brak obaw o to, że – jeśli jedna osoba gra w grę sieciową, to druga nie będzie mogła zrobić tego samego, a trzecia obejrzeć serialu online.

To oczywista oczywistość, ale dodam, że aby korzystać z domowego 5G, najpierw trzeba być w zasięgu 5G i mieć stosowne urządzenie (do czego zaraz przejdziemy). Na stronie Orange można sprawdzić czy jesteśmy w zasięgu i jaka oferta Internetu domowego 5G jest dla nas dostępna.

Zanim zaczniemy nasze dzisiejsze dywagacje na temat domowego 5G, jedna niezwykle ważna uwaga – od listopada w Orange 5G udostępniane jest wszystkim klientom abonamentowym i na kartę, którzy korzystają z urządzeń obsługujących 5G.

5G jako internet domowy? Oczywiście!

Sztandarową ofertą abonamentową Internetu mobilnego 5G dla domu w Orange jest pakiet bez limitu danych i prędkości w Strefie domowej w promocyjnej cenie 105 złotych miesięcznie z rabatami (standardowo: 120 zł/mies.), z umową na 24 miesiące. Strefa domowa to okrąg o promieniu ok. 500 m od miejsca, w którym pierwszy raz nawiążecie połączenie z internetem, korzystając z karty SIM dla Internetu mobilnego 5G dla domu. Oprócz usługi internetowej w tej cenie dostaniecie też Abonament komórkowy z pakietem 300 GB danych, do wykorzystania również poza Strefą domową.

Jeśli jednak chcecie płacić mniej, na www.orange.pl/internet5g znajdą się też inne oferty z Internetem mobilnym dla domu, z mniejszą liczbą GB, czy bez Abonamentu komórkowego. Co jest ciekawe, we wszystkich tych ofertach transfer danych między północą a ósmą rano nie pomniejsza pakietu danych. Dla takiego nocnego marka, jakim byłam jeszcze jakiś czas temu, to doskonała rzecz. Dla grających po nocach z całą pewnością też ;).

Z kolei w ofercie Orange na kartę, płacąc 45 złotych, otrzymujemy Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich, a do tego do wykorzystania aż 150 GB (włączając usługę przez aplikację Mój Orange). Dodatkowo dzięki promocji 7800 GB ekstra przez rok – zgarniamy automatycznie ekstra paczki po 650 GB miesięcznie za każde kolejne odnowienie usługi.

Jakie routery 5G dostępne są w Orange?

Wybierając ofertę internetu domowego 5G w Orange możemy do niej dobrać sprzęt, który z tego internetu pozwoli nam korzystać, czyli… router. To bardzo proste urządzenie, do którego wkładamy kartę SIM tak samo, jak do smartfona, a następnie konfigurujemy z użyciem przeglądarki internetowej lub prostej aplikacji (w zależności od modelu i producenta).

W ostatnim czasie do oferty pomarańczowego operatora dołączyły dwa modele: TCL LINKHUB HH515L 5G oraz TP-Link NX220v 5G. Ich wspólnym mianownikiem jest oczywiście obsługa 5G (pobieranie danych do 4,67 Gb/s) i WiFi 6 w dwóch zakresach – 2,4 GHz i 5 GHz. Modele zostały tak dobrane do oferty, by oferować możliwie jak największe osiągi usługi internetowej.

TCL LINKHUB HH515L 5G jest wyposażony w dwa porty gigabitowe, natomiast TP-Link NX220v 5G w trzy, dzięki czemu z internetem połączymy się także przewodowo – co ma sens zwłaszcza w przypadku telewizorów, które lepiej dogadują się z kablem niż WiFi, zapewniając komfortowe działanie. Z kabla możemy także skorzystać w przypadku komputerów stacjonarnych, pozbawionych karty sieciowej.

Interesująco prezentuje się również zestaw Odu-Idu ZTE MC889 5G i ZTE T5400. Pewnie od razu zapytacie co to takiego to “Odu-Idu”? Sprawa jest prosta – jedna jednostka jest anteną zewnętrzną, a druga to wewnętrzny router Wi-Fi. Oba elementy komunikują się ze sobą w celu zapewnienia jak najszybszego internetu.

A jeśli zdecydowaliście się na ofertę 5G inną niż domowa (np. na kartę), możecie się zainteresować routerem mobilnym ZTE MU5120 5G. Dzięki niemu możecie udostępniać internet urządzeniom wszelakim niezależnie od miejsca pobytu. Takie rozwiązanie ma sens między innymi, by nie drenować baterii w telefonie – ma akumulator o pojemności 10000 mAh, dzięki czemu zapewnia długi czas działania.

5G to już nie przyszłość, a nasza codzienność

Tak się złożyło, że w domu, do którego zamierzam się niedługo przeprowadzić (no dobra, przeprowadzę się wreszcie, ale sami wiecie, że remont to niekończąca się historia…), nie ma podciągniętego jeszcze żadnego światłowodu (inwestycja planowana jest na 2025, więc już niedługo). Temat domowego 5G jest mi zatem wyjątkowo bliski… ;)

Kto wie, być może skorzystam właśnie z oferty Orange. Mapka pokazuje, że zasięg jest. Trzeba będzie to sprawdzić!

Materiał powstał na zlecenie Orange Polska