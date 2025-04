Oto nowy MediaTek dla Chromebooków. Sporo mocy i nie tylko

Wysoce prawdopodobne, że Chromebooki -wyposażone w procesor MediaTek Kompanio Ultra – będą jednymi z najlepszych na rynku. Nowy układ zapowiada się bowiem naprawdę dobrze.

MediaTek Kompanio Ultra to nie tylko wysoka moc

Nowy układ przeznaczony jest dla Chromebooków Plus, czyli tych urządzeń z Chrome OS z nieco wyższej półki. Został on zbudowany w oparciu o architekturę All Big Core i składa się z 8 wydajnych rdzeni. Firma wykorzystała mocarnego Cortex-X925 i – co sugeruje już sama architektura – nie sięgnęła po jakiekolwiek słabsze, pomocnicze rdzenie. Do tego dochodzi proces technologiczny 3 nm.

Jak już wspomniałem, jedną z kluczowych zalet ma być wysoka wydajność procesora. MediaTek Kompanio Ultra ma bowiem charakteryzować się o 18% większą mocą niż konkurencyjne układy. To wszystko przy zachowaniu możliwie najniższego poboru prądu. Omawiany MediaTek, jak zapewnia producent, zużywa około 50% mniej energii niż inne topowe procesory w Chromebookach.

Co jest oczywiste w obecnych czasach, sporo uwagi poświęcono możliwościom związanym z przetwarzaniem zadań AI. W celu osiągnięcia wysokiej sprawności w tego typu operacjach postawiono na NPU o wydajności 50 TOPS. W założeniach Chromebooki również lokalnie mają poradzić sobie z wieloma operacjami AI, bez konieczności sięgania po zewnętrzne serwery. Przy dobrym wykorzystaniu powinno to zapewnić chociażby wyższy poziom prywatności, aczkolwiek jest to już kwestia po stronie deweloperów, a nie MediaTeka.

Łączność ze światem i obsługa do dwóch monitorów 4K

MediaTek Kompanio Ultra to również wsparcie dla nowoczesnych technologii łączności z sieciami bezprzewodowymi i innymi urządzeniami. Firma podkreśla, że producenci Chromebooków mogą zdecydować się na Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 7. Nie zabrakło obsługi Bluetooth 6.0.

Jeśli ekran Chromebooka okaże się niewystarczający, to użytkownik może podłączyć dwa zewnętrzne monitory 4K. Natomiast podczas grania w popularne gry z Androida mamy otrzymać stabilne 60 klatek na sekundę.

Teraz pozostaje tylko czekać na pierwsze Chromebooki, które wykorzystają potencjał układu MediaTek Kompanio Ultra. Niewykluczone, że będzie to bardzo dobry sprzęt i to nie tylko pod względem wydajności. W końcu otrzymujemy też obietnicę 20 godzin pracy na akumulatorze i szereg innych zalet.