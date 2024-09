Potężny wzrost wydajności. Takie mają być nowe Snapdragony

Topowe procesory mobilne zawsze wzbudzają wielkie emocje. Co Qualcomm szykuje w kontekście nadchodzących topowych modeli? Cóż, w sieci aż roi się od pogłosek na temat układu Snapdragon 8 Gen 4, a nawet są już pierwsze wzmianki na temat Snapdragona 8 Gen 5.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 przyniesie graficznego kopa

Wielkimi krokami zbliża się premiera chipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, a zatem następcy topowego procesora Snapdragon 8 Gen 3. Jego prezentacji doczekamy się najprawdopodobniej już w przyszłym miesiącu, a tymczasem regularnie spływają do nas wieści na jego temat.

Z tych pogłosek wynika, że Snapdragon 8 Gen 4 zaoferuje bardzo wysoką energooszczędność, a nie tylko świetną wydajność. Jeśli chodzi o moc obliczeniową, to do największego skoku dojść ma w kontekście przetwarzania grafiki. Odpowie za to nowe zintegrowane GPU Adreno 830 z obsługą DLSS Frame Generation.

Według najnowszych doniesień – prosto od Ice Universe – Adreno 830 przyniesie poprawę wydajności na poziomie 43-56% w porównaniu do jednostki Adreno 750 ze Snapdragona 8 Gen 3. Przykładowo w benchmarku GFX Aztec Ruins High osiąga 125 kl./s, podczas gdy poprzednik notował jedynie 96 kl./s.

Adreno 830 zaoferuje ponoć częstotliwość taktowania na poziomie co najmniej 1,15 GHz, a może i 1,25 GHz. Oznaczałoby to olbrzymi krok do przodu – z 0,8 GHz w Adreno 750.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 zaoferuje taktowanie do 5 GHz

Już teraz pojawiają się też pierwsze informacje na temat następcy niezaprezentowanego jeszcze chipsetu, a więc o procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. I tak jak „Czwórka” skupiać ma się na możliwościach graficznych, tak „Piątka” przynieść ma olbrzymi wzrost ogólnej wydajności.

Nowe przecieki sugerują, że dwa wydajniejsze rdzenie chipsetu Snapdragon 8 Gen 5 będą cechować się częstotliwością taktowania dochodzącą aż do 5 GHz. Równocześnie sześć rdzeni wspomagających „kręcić” ma się aż do 4 GHz.

Z podanych informacji wynika jednak, że może dojść do sytuacji, w której tak samo nazywający się chipset oferuje różne taktowanie w zależności od tego, kto go produkuje. Snapdragony z fabryki TSMC mają cechować się częstotliwością właśnie do 5 GHz, podczas gdy egzemplarze z zakładu Samsung Foundry – niższą.

Póki co jednak to wszystko są tylko pogłoski. Komplet informacji na temat Snapdragona 8 Gen 4 powinniśmy otrzymać już w październiku, a na bliższe zapoznanie się ze Snapdragonem 8 Gen 5 mamy jeszcze jakiś rok.