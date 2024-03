Nowy Xiaomi ma mocne argumenty, by często trzymać go poziomo

Do portfolio chińskiego producenta trafił właśnie smartfon, który możemy nazwać superśredniakiem. Xiaomi Civi 4 Pro oferuje nie tylko mocną specyfikację, ale też konfigurację aparatów, która spodoba się fanom mobilnej fotografii. Ile trzeba za niego zapłacić?

Co oferuje nowy Xiaomi?

Na początku warto wytłumaczyć tytuł tego tekstu. Xiaomi Civi 4 Pro został wyposażony w aparat stworzony we współpracy z marką Leica. Główny 50 Mpix sensor o wielkości 1/1,55-cala z OIS połączony jest z obiektywem o przysłonie f/1.63. Aparat współpracuje także z ultraszerokokątnym obiektywem oferującym kąt widzenia 120 stopni oraz przysłonę f/2.2 połączonym z 12 Mpix matrycą Omnivision OV13B10 oraz teleobiektywem z 2x zoomem optycznym, przysłoną f/1.98 i OIS połączonym z sensorem Samsung JN1.

Trzeba przyznać, że jak na średniaka, to są to mocne argumenty na to, by często „trzymać go poziomo”, czyli po prostu wykonywać nim mnóstwo zdjęć. Zresztą do tego zachęca projekt obudowy, bo napis Xiaomi poprowadzono wzdłuż dłuższej krawędzi.

Civi 4 Pro (źródło: Xiaomi)

Warto jednak zauważyć, że smartfon może przekonywać także do trzymania go także pionowo. To jednak coś dla fanów selfie. Xiaomi Civi 4 Pro został wyposażony w dwa 32 Mpix aparaty, które znajdują się na przednim panelu. Oba z nich działają w oparciu o matrycę Samsung S5K3D2. Jak wyglądają pozostałe elementy specyfikacji?

Producent wyposażył smartfon w 6,55-calowy wyświetlacz OLED oferujący rozdzielczość 2750 x 1236 pikseli, proporcje 20:9, częstotliwość odświeżania 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotykowego 240 Hz, jasność szczytową do 3000 nitów, HDR10+, Dolby Vision, a także ochronę szkłem Corning Gorilla Victus 2.

Civi 4 Pro (źródło: Xiaomi)

Pod maską znalazł się zaprezentowany przed 3 dniami Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 z układem graficznym Adreno 735. Chipset jest wspierany przez 12 GB lub 16 GB RAM w standardzie LPPDDR5x oraz 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 4700 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 67 W.

Na pokładzie smartfona producent umieścił także moduł 5G, Bluetooth w wersji 5.4, a także głośniki stereo, które wspierają technologię Hi-Res oraz Dolby Atmos. Po wyjęciu z pudełka Xiaomi Civi 4 Pro będzie pracować w oparciu o system HyperOS.

Dostępne wersje i cena

Xiaomi Civi 4 Pro jest dostępny w kolorach Spring Wild Green, Soft Mist Pink, Breeze Blue i Starry Black. Warto dodać, że plecki smartfona w zielonej wersji wykonane są w części ze szkła, a części z imitacji skóry co doskonale widać na wyżej przedstawionych grafikach. Smartfon póki co dostępny jest jedynie na chińskim rynku i nie ma jeszcze żadnych informacji o tym, kiedy może się to zmienić.

Sprzedaż urządzenia rozpocznie się 25 marca, ale już poznaliśmy jego ceny. Kształtują się one następująco: 2999 juanów (~1650 złotych) za wersję 12 GB + 256 GB, 3299 juanów (~1810 złotych) za wariant 12 GB + 512 GB, a najmocniejsza konfiguracja, czyli 16 GB + 512 GB to koszt 3599 juanów (~1970 złotych). Z pewnością wiele osób zgodzi się, że chciałoby się oglądać na polskim rynku takie smartfony w takich cenach.