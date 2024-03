Twoja przeglądarka Microsoft Edge zyskała nowe funkcje. Możesz sobie powiększać obrazki

Microsoft uczynił z Edge jedną z najlepszych przeglądarek dostępnych dla użytkowników komputerów. Teraz do programu trafiła jeszcze jedna funkcja. I nawet nie trzeba uruchamiać wersji testowej – dostają ją wszyscy.

Microsoft Edge coraz lepszą przeglądarką

Pamiętam początki przeglądarki Edge i to, jak trudno jej było zerwać z etykietą programu, którego używa się tylko po to, żeby pobrać Google Chrome. Od czasu przejścia na silnik Chromium można jednak zauważyć zarówno stopniowy progres w jakości przeglądarki i zmianę podejścia do niej. W tym momencie jest ona dla wielu główną aplikacją, za pomocą której przeglądają internet na PC.

Choć integracja z czatem Bing AI (którego nazwę zmieniono później na Copilot) nie przyniosła chyba Microsoftowi tylu nowych użytkowników Edge jak początkowo zakładano, w wielu wypadkach szybki dostęp do generatora tekstu czy grafik potrafi być naprawdę przydatny.

Osobiście cenię Edge za kilka innych przemyślanych funkcji, na przykład trybu czytnika immersyjnego czy powiązanej z nim opcji czytania stron przez automatycznego lektora. Teraz do takich licznych wbudowanych ulepszeń dołącza kolejny drobiazg.

Szybkie powiększanie zdjęć na stronie

W menu podręcznym Microsoft Edge umieszczono nową funkcję o nazwie Powiększ obraz. Za pomocą dwóch kliknięć możemy bliżej przyjrzeć się szczegółom danego zdjęcia. Nie trzeba więc odpalać go w nowej karcie przeglądarki. Zamiast tego, bez zmiany karty, obraz zostanie otworzony w nowym okienku z możliwością zamknięcia go przy pomocy „krzyżyka”

Taki sam efekt uzyskamy, gdy najedziemy kursorem myszy na dany obraz, a następnie na klawiaturze posłużymy się skrótem polegającym na dwukrotnym naciśnięciu klawisza Ctrl. Działa!

Funkcja „Powiększ obraz” w Microsoft Edge (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl) Funkcja „Powiększ obraz” w Microsoft Edge (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Oprócz tego, na dole każdego zdjęcia umieszczono „łapki” do oceny. Dajemy w ten sposób znać Microsoftowi, że podoba nam się nowa funkcja – podobne znajdują się w sekcji Ustawień aplikacji.

Jeszcze jeden szczegół zdradza testowa wersja Edge Canary. Wprowadza się do niej tymczasowo dodatkowe skróty do aplikacji Notatnik oraz Designer, zintegrowanych z generatywną sztuczną inteligencją Microsoft Copilot. Łatwiejszy dostęp do nich z poziomu bocznego panelu przeglądarki może być naprawdę wygodny. Na pełne wdrożenie będzie trzeba jeszcze poczekać. Funkcja Powiększ obraz dostępna jest już teraz, dla wszystkich użytkowników.