Czekasz na Call of Duty: Warzone Mobile? Już nie musisz, pobieraj!

Call of Duty: Warzone Mobile to port popularnej gry o podobnym tytule na urządzenia mobilne. Wyczekiwaną produkcję można już nieodpłatnie pobrać zarówno ze sklepu Google Play, jak i z App Store. Ile wymaga wolnego miejsca, jakie mapy nam zaoferuje oraz, co najważniejsze, czy będziesz w stanie w niego zagrać?

Kolejne Call of Duty

Myślę, że wolno mi zaryzykować stwierdzenie, iż zainteresowanie wokół mobilnej wersji ciepło przyjętego CoD: Warzone, było spore. Świadczyć o tym może chociażby trailer produkcji, który wyjawił nam datę premiery (21 marca 2024 roku), a został opublikowany dokładnie tydzień przed nią, czyli 14 marca 2024 roku. W tym czasie wyświetlono go niemal 11,5 miliona razy. Kolejnym wyznacznikiem niechaj będzie fakt, iż rejestracji wstępnej dokonało ponad 50 milionów graczy.

Grę można już pobierać zarówno na urządzenia operujące na systemie Android, rzecz jasna ze sklepu Google Play, jak i na iOS, oczywiście prosto z App Store. Produkcja wymaga około 6,5 GB wolnego miejsca na dysku, przynajmniej na urządzeniach zarządzanych przez sympatycznego, zielonego droida. Ze sklepu Google Play pobierzemy bowiem około 1,5 GB danych, jednak po odpaleniu aplikacji dostajemy powiadomienie, że gra wymaga dodatkowych plików, które to ważą łącznie 5 GB „ekstra”. Podejrzewam, że na iPhone’ach oraz iPadach może być podobnie.

Co oferuje produkcja?

Przede wszystkim w grze będziemy prowadzić zmagania w trybie battle royale do 120 graczy jednocześnie na 2 mapach, jakimi są znane i lubiane, Verdansk oraz Rebirth Island. Nie zabrakło również czegoś dla fanów nieco szybszej rozgrywki, którzy prawdopodobnie docenią obecność map Shipment, Shoot House oraz Scrapyard. Ponadto postęp graczy w Warzone Mobile będzie współdzielony z postępem, jakiego dokonują w nowym Modern Warfare III oraz „stacjonarną” wersją CoD: Warzone.

Na uwagę zapewne zasługuje również grafika, ponieważ sama w sobie jest niezła, ale jak donosi serwis MacRumors, posiadacze iPhone’ów 15 Pro oraz iPadów z chipem M1 lub lepszym, będą mieli możliwość ogrywania produkcji z jeszcze bardziej szczegółowymi teksturami. Jestem zdania, iż podobna opcja graficzna albo jest już dostępna, albo dopiero pojawi się na flagowych sprzętach z systemem Android, pokroju Samsung Galaxy S24 Ultra czy Asus Zenfone 11 Ultra. Nie wszyscy posiadacze smartfonów będą mogli jednak zagrać.

Jeśli chodzi o urządzenia operujące na systemie Android, to o ile Wasz sprzęt nie oferuje przynajmniej 4 GB pamięci RAM oraz nie jest wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną Adreno 618, to gra Wam po prostu nie zadziała. Słowem, jeżeli CPU Twojego urządzenia nie jest przynajmniej na poziomie Qualcomm Snapdragon 720G, to możesz zapomnieć o graniu w Call of Duty: Warzone Mobile. Podobnie rzecz ma się ze sprzętem od Apple, choć tutaj wymagane jest jedynie 3 GB RAM oraz iOS w wersji 16 (co nie zmienia faktu, że na iPhonie 8 i tak nie zagrasz).

5 Ocena

Widzę, że pobieranie tych 5 GB dodatkowych danych na moją motkę chyli się ku końcowi, toteż pozwolę sobie oddać ten tekst i sprawdzić, jak produkcja ta zachowa się na moim smartfonie. Mam jednak szczerą nadzieję, że znajdę tu opcję wsparcia dla zewnętrznych kontrolerów. Pewien Turtle Beach Atom od dłuższego czasu leży sobie bowiem nieużywany i chyba mu z tego powodu trochę smutno ;)