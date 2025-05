Na ten produkt Apple czekaliśmy kilka lat. CarPlay Ultra wreszcie zadebiutował

Trzeba przyznać, że Apple wystawiło cierpliwość kierowców na dużą próbę. Nowy CarPlay, a dokładniej CarPlay Ultra, w końcu zadebiutował. Obecnie jednak jego dostępność jest mocno ograniczona.

Co wprowadza Apple CarPlay Ultra?

Podczas WWDC 2022, czyli prawie 3 lata temu, Apple ogłosiło nową generacją CarPlay. Dowiedzieliśmy się wówczas, że oprogramowanie w znacznie większym stopniu zostanie zintegrowane z samochodem. Firma wspomniała również, że kierowca, bez opuszczenia CarPlay, będzie mógł zarządzać poszczególnymi funkcjami auta, a dodatkowo interfejs pojawi się nie tylko na jednym ekranie, ale również na cyfrowych zegarach i pozostałych ekranach umieszczonych na desce rozdzielczej.

To wszystko, czym pochwaliło się Apple, brzmiało świetnie. Niestety, na wdrożenie nowego CarPlay musieliśmy długo poczekać. Ci bardziej sceptyczni zaczęli nawet sugerować, że będziemy mieli do czynienia z powtórką z ładowarki AirPower, która pojawiła się na jednej z konferencji, ale finalnie nie trafiła do klientów.

Tym razem jednak udało się dowieźć produkt do mety. Apple CarPlay Ultra, bowiem tak nazywa się nowa wersja, wreszcie zadebiutował. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oprogramowanie wyświetlane jest na wielu ekranach. Pozwala to przykładowo na uruchomienie nawigacji lub odtwarzacza muzyki na cyfrowych zegarach i zupełnie innej aplikacji na głównym ekranie systemu infotainment.

Owszem, już wcześniej, przykładowo w BMW iDrive 8.0 czy poliftowym Nissanie Qashqai, mogliśmy wyświetlić Mapy Apple (a od niedawna też Waze) na ekranie tuż za kierownicą. Jednak teraz CarPlay Ultra w pełni przejmuje cyfrowe zegary, więc to również oprogramowanie Apple odpowiada za podstawowe wskaźniki, takie jak prędkościomierz czy obrotomierz. Co więcej, wygląd cyfrowych zegarów można personalizować.

Użytkownicy mogą również sterować klimatyzacją, radiem i innymi funkcjami samochodu, będąc cały czas w interfejsie CarPlay. Komunikacja obydwa się pomiędzy oprogramowaniem Apple a autem, bez stosowania żadnych sztuczek – kiedyś Porsche ominęło ograniczenia CarPlay z pomocą autorskiej aplikacji.

Trzeba być zamożnym kierowcą z USA lub Kanady, aby skorzystać z CarPlay Ultra

Obecnie nowy Apple CarPlay dostępny jest wyłącznie w wybranych modelach Aston Martin, czyli naprawdę drogich autach. Co więcej, początkowo wdrożenie ograniczone jest wyłącznie do USA i Kanady.

Firma Tima Cooka obiecuje jednak, że z czasem dostępność nowej generacji oprogramowania dla kierowców zostanie rozszerzona. Ma ono pojawić się m.in. w autach marek Kia, Hyundai i Genesis. Szczegółowy harmonogram dalszego udostępniania nie jest znany.