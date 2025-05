Dead Island 2 za darmo na Epic Games Store

Skoro po ostatniej darmowej grze na Epic Games Store platforma postanowiła ukryć, co dostaniemy 15 maja 2025 roku, wiele osób przewidywało, że dostaniemy coś z wyższej półki. Mam przeczucie, że gros graczy ucieszy się z zaproponowanego na ten tydzień duetu.

Dead Island 2 za darmo w Epic Games Store

Jeżeli zdążyliście zapomnieć (niesłusznie) o Dead Island 2, pozwolę sobie przypomnieć w kilku zdaniach o czym mowa. Wbrew pozorom mamy tu do czynienia z trzecią częścią serii – Po wydanym w 2011 roku pierwowzorze otrzymał on sequel w postaci Dead Island: Riptide w 2013 roku. Tym razem jednak za grę nie odpowiadał polski Techland, a brytyjskie Dambuster Studios.

To tyle z zawiłości historycznych. Od strony gameplay’owej Dead Island 2 to mieszanka gry akcji oraz RPG z lekką szczyptą horroru i groteski. Wcielając się w jedną z sześciu postaci o unikalnych zdolnościach naszym zadaniem jest uciec z opanowanego przez zombie Los Angeles. Jak to zazwyczaj w tym przypadku bywa, zamiast przechodzić cichaczem obok nieumarłych będziemy przywracać ich do stanu sztywnego za pomocą rozmaitych broni palnych i białych. Aby całość nie była zbyt prostacka czekają nas starcia z umarlakami, które będą różnić się pomiędzy sobą siłą, prędkością czy odpornością na różne typy obrażeń.

fot. Wojciech Loranty / Tabletowo.pl

Mógłbym jeszcze wspomnieć o systemie rozwoju postaci, opartym na dobieraniu kart, systemie FLESH potęgującym radość z rozczłonkowywania zombie czy o otwartym świecie z opcją szybkiej podróży – ale to wszystko to moim zdaniem detale.

Jako osoba obdarzona sporym zaufaniem do byłych i obecnych redaktorów Tabletowo wierzę, że siódemka z plusem dla Dead Island 2 wręczona przez Wojtka nadal pozostaje w mocy i do HELL-A warto zajrzeć – zwłaszcza, że Epic Games rozdaje bilety lotnicze za darmo.

Happy Game na dokładkę

O ile jednak główna gwiazda Epic Games Store w tym tygodniu potrafi połączyć horror z humorem, to w przypadku Happy Game nie uświadczycie tego drugiego. Wydane w 2021 roku dzieło Amanita Design to na wskroś prosta gra przygodowo logiczna, w której najmocniejszym elementem są doświadczenia audio-wizualne. Jeżeli psychodelia, groza i koszmary senne to kluczowe słowa, aby przekonać Was do sięgnięcia po jakiś tytuł, „zabawa” w Happy Game nie może Was ominąć.

Happy Game (Źródło: Amanita Design)

Oba tytuły będą dostępne na Epic Games Store od 15 do 22 maja 2025 roku do godziny 17:00. Na przyszły tydzień możemy spodziewać się już nie dwóch, ale aż trzech tajemniczych gier. Oby tylko ilość dorównała jakości.