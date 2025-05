Garmin pokazał nowe zegarki dla biegaczy. Jeden z nich ma „prawdziwą” latarkę

Do oferty Garmina dołączają dwa nowe zegarki sportowe skierowane do biegaczy – Forerunner 570 i Forerunner 970. Producent pochwalił się też nowym czujnikiem tętna HRM 600.

Garmin Forerunner 570 i Forerunner 970 – specyfikacja i funkcje

Amerykańska firma z siedzibą w Szwajcarii ostatnio nie próżnuje. Niedawno poznaliśmy Garmina Vivoactive 6, a także zaprezentowany został Garmin Instinct 3. Teraz do oferty dołączają dwa zegarki z serii przeznaczonej głównie dla biegaczy, aczkolwiek sprawdzającej się również podczas innych aktywności fizycznych.

Producent chwali się, że zarówno Forerunner 570, jak i Forerunner 970 mają najjaśniejsze wyświetlacze AMOLED wśród wszystkich oferowanych zegarków. Niestety, dokładna wartość nie jest podana. Miejmy więc nadzieję, że faktycznie ekrany są jasne, bo przykładowo AMOLED w drogim modelu Garmin Fenix 8 wypada gorzej niż ekrany w sporo tańszych smartwatchach, takich jak świeżo pokazany Huawei Watch Fit 4.

Podczas biegania mierzonych jest wiele danych, takich jak czas, puls, pułap tlenowy czy stan wytrenowania. Nie zabrakło wbudowanych map, które pozwalają wyznaczyć trasę biegu. Plany treningowe mają w założeniach umożliwić poprawę wyników, a Garmin Triathlon Coach przygotuje użytkownika do kolejnego startu w triathlonie.

Forerunner 570 (fot. Garmin)

Biegaczy powinna zainteresować funkcja Auto Lap, która zapewnia możliwość ustawienia własnych punktów, które automatycznie zarejestrują czas wskazanego odcinka – nie musimy więc opierać się wyłącznie na czasie przebiegnięcia 1 km. Do tego dochodzi sugerowana linia mety, czyli automatyczne informowanie o dotarciu do mety po wgraniu trasy zawodów. Na pokładzie znalazła się jeszcze funkcja podawania prognoz związanych z wynikami, które użytkownik może osiągnąć na najbliższych zawodach.

Garmin Forerunner 570 i Forerunner 970 zbierają dane ze snu, a przed pójściem spać wyświetlany jest raport wieczorny. Składa się on z informacji o potrzebnej ilości snu, jutrzejszym treningu, pogodzie i zaplanowanych wydarzeniach. Wypada jeszcze wspomnieć o monitorowaniu zmian temperatury skóry, mierzeniu wzorców oddychania i statusu zmienności tętna. Sprawdzamy jest również poziom natlenia krwi i puls podczas całego dnia i snu.

Forerunner 970 (fot. Garmin)

Oba zegarki mogą pochwalić się wbudowanym mikrofonem i głośnikiem, więc można prowadzić rozmowy. Nie mamy jednak technologii eSIM, więc funkcja dostępna jest tylko, gdy w pobliżu znajduje się smartfon. Mikrofon to również opcja głosowego sterowania wybranymi funkcjami urządzenia.

Garmin Forerunner 970, jak przystało na droższe urządzenie, oferuje kilka dodatkowych funkcji. Tolerancja biegowa ułatwia zrozumienie wpływu jednostki treningowej na organizm, Ekonomia biegu mierzy ogólną efektywność energetyczną po kilku zarejestrowanych treningach, korzystając z danych nowego monitora tętna HRM 600 (sprzedawany osobno). Z kolei Utrata prędkości podczas kroku pozwala sprawdzić, o ile zwalniamy w momencie kontaktu stopy z podłożem, aby następnie na podstawie tego pracować nad lepszą techniką biegu (też wymagany HRM 600). Forerunner 970 to jeszcze wbudowana latarka – taka „prawdziwa”, a nie apka i świecenie ekranem zegarka.

Forerunner 570 (42 mm) Forerunner 570 (47 mm) Forerunner 970 Wyświetlacz: 1,2″, 390 × 390 pikseli, AMOLED, AoD, Gorilla Glass 3 1,4″, 454 × 454 pikseli, AMOLED, AoD, Gorilla Glass 3 1,4″, 454 × 454 pikseli, AMOLED, AoD, szkiełko szafirowe Wymiary i waga koperty: 42,4 x 42,4 x 12,9 mm, 42 g, aluminiowa ramka 47 x 47 x 12,9, 50 g, aluminiowa ramka 47 x 47 x 12,9, 56 g, tytanowa ramka Czas pracy: do 10 dni do 11 dni do 15 dni Pamięć na dane: 8 GB 8 GB 32 GB GPS: Wielopasmowy Wielopasmowy Wielopasmowy Czujnik tętna: Elevate Gen 5 Elevate Gen 5 Elevate Gen 5 EKG: Nie Nie Tak Klasa wodoszczelności: 5 ATM 5 ATM 5 ATM Łączność: Bluetooth + Wi-Fi Bluetooth + Wi-Fi Bluetooth + Wi-Fi MIkrofon + głośnik: Tak Tak Tak

Garmin Forerunner 570 i Forerunner 970 – cena i dostępność

Możliwość składania zamówień ruszy 21 maja. Forerunner 570 został wyceniony na 2369 złotych – dotyczy zarówno mniejszego wariantu (42 mm), jak i większego (47 mm). Natomiast Forerunner 970 oferowany jest tylko w jednym rozmiarze 47 mm. Jego cena wynosi 3229 złotych.

Owszem, jest drogo. Jeśli szukacie tańszego zegarka sportowego do biegania, to warto spojrzeć na niedawno pokazanego Suunto Run. Jego sprzedaż rusza od 3 czerwca, a cena to 1049 złotych.

HRM 600 – dla tych, którzy chcą mieć dokładniejszy pomiar tętna

Jak dobrze wiemy, żaden smartwatch czy sportowy zegarek nie zapewni równie dokładnych pomiarów tętna podczas aktywności, jak dobry pas napiersiowy. Garmin właśnie pochwalił się nowym modelem – oto HRM 600.

Producent wśród zalet wymienia możliwość łatwego sparowania czujnika z zegarkiem i smartfonem, diodę LED informującą o tym, czy urządzenie jest aktywne i czy akumulator jest naładowany, a także czas pracy wynoszący do 2 miesięcy. Kroki, tętno czy minuty intensywnej aktywności mogą być monitorowane bez obecności zegarka na nadgarstku, a następnie synchronizowane z kontem Garmin.

Czujnik będzie dostępny od 21 maja. Jego cena w sklepie Garmin wynosi 739 złotych.