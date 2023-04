Twoje jedzenie z Pyszne.pl może dostarczyć robot

To, że w naszym życiu coraz mocniej pojawia się technologia i rozwiązania związane z szeroko pojętą robotyką, nie powinno nikogo dziwić. Jednak mały robot jeżdżący po ulicach Warszawy, by dostarczyć jedzenie zamówione w serwisie Pyszne.pl, może sprawić, że wiele osób przetrze oczy ze zdziwienia. Firma właśnie zaczyna testy tego rozwiązania w stolicy.

Warszawskie testy robota dostawcy

Jeśli chcecie, aby Wasze zamówienie zostało dostarczone, przez małego, sympatycznie wyglądającego robota, to wystarczy, że w najbliższym czasie zamówicie jedzenie w indyjskiej restauracji Mandala Express, która znajduje się na warszawskim śródmieściu. Jest jednak jeden haczyk, by Wasza przesyłka została objęta tą nowatorską formą dostawy. Wasze miejsce zamieszkania nie można znajdować się dalej, niż 3 km od wspomnianej wyżej restauracji.

Konstrukcja robota przypomina sześciokątne pudełko na czterech kołach z wystającą anteną. Nazwa półautonomicznego sprzętu testowanego przez Pyszne.pl to Delivery Couple. Na ulicach stolicy będzie można spotkać go do połowy maja tego roku.

Warto dodać, że Delivery Couple wyposażony jest w system ogrzewania oraz czujniki temperatury, które mają zagwarantować, że dostarczone przez niego jedzenie pozostanie ciepłe. Dodatkowo konstrukcja robota zapobiega przewróceniu się lub rozlaniu zamówienia. Może on poruszać się po chodnikach i ścieżkach rowerowych, a jedno ładowanie pozwala mu działać przez cały dzień.

Delivery Couple podczas testów w Warszawie (fot. Pyszne.pl)

Jak działa robot Pyszne.pl?

Przy okazji rozpoczęcia testów tej nowatorskiej formy dostawy warto przez moment na moment pochylić się nad schematem działania robota. Po tym, jak zamówienie zostanie odebrane z restauracji, Delivery Couple wysyła użytkownikowi wiadomość SMS, w której informuje go, że właśnie wyrusza w drogę.

Trasę do klienta sprzęt w większości pokonuje autonomicznie. Jeśli nie jest pewien, czy da radę ominąć przeszkodę, która zauważy przed sobą, wybiera alternatywną trasę. Jeśli jednak pojawią się większe problemy, robot prosi o pomoc zdalnego operatora, który wspiera go także np. podczas przejeżdżania przez przejścia dla pieszych.

Rolą robota jest wsparcie procesu dostaw na krótkich dystansach w godzinach szczytu. Wierzymy, że to rozwiązanie może usprawnić operacyjność dostaw naszych Partnerów. Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

Po dotarciu na miejsce Delivery Couple dzwoni do klienta, że jego zamówienie czeka już przed budynkiem. Dodatkowo użytkownik otrzyma SMS-a z linkiem, który jest niezbędny do otworzenia pojemnika na jedzenie. Po zakończeniu pracy robot wraca do restauracji po kolejne zamówienia.