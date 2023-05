Glovo i Pyszne.pl mają dobre wiadomości dla klientów

Glovo i Pyszne.pl świadczą podobne usługi, aczkolwiek ta pierwsza platforma oferuje znacznie więcej, bo nie tylko dostawy jedzenia z restauracji. Tak się składa, że obie przekazały dobre wiadomości, które z pewnością ucieszą klientów.

Od teraz za zamówienie w Glovo zapłacisz popularną metodą płatności

Platforma poinformowała dziś, że od teraz klienci mogą zapłacić za swoje zamówienie również BLIKIEM. To świetna wiadomość, ponieważ cieszy się on ogromną popularnością wśród polskich klientów i brak możliwości uregulowania należności za pomocą BLIKA z pewnością doskwierał wielu osobom. Na szczęście (dla nich) ta niedogodność właśnie zniknęła.

Carlos Silvan, General Manager w Glovo Polska, uważa, że współpraca z BLIKIEM i wdrożenie tej formy płatności zapewni użytkownikom wygodę, bezpieczeństwo oraz szybkość realizacji zamówienia. Platforma jest przekonana, że dzięki współpracy obie firmy zyskają nowych użytkowników.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bowiem z okazji dodania BLIKA do metod płatności przygotowano promocję dla użytkowników. Aby z niej skorzystać, wystarczy zamówić cokolwiek przez Glovo i opłacić zamówienie BLIKIEM – dzięki temu otrzymacie kupon o wartości 30 złotych na kolejne zamówienia. Obowiązują jednak warunki – z niniejszej promocji mogą skorzystać wyłącznie klienci, którzy wcześniej nie płacili BLIKIEM za zamówienia i otrzymali wiadomość e-mail z informacją o niej, a ponadto złożyli zamówienie w okresie od 30 maja do 4 czerwca 2023 roku, płacąc za nie BLIKIEM.

9 Ocena

Pyszne.pl dostarczy jedzenie w kolejnych miastach

Jak zostało wspomniane, nie tylko Glovo ma dobre wiadomości dla swoich klientów – platforma Pyszne.pl również. Ogłosiła ona, że rozszerza swój zasięg działania w Polsce o cztery miasta – Koszalin, Stargard, Wałbrzych i Zabrze. Docelowo Pyszne.pl chce zatrudnić w nich ~100 kurierów, ale początkowo w każdej z ww. lokalizacji pracę znajdzie od 20 od 35 osób. Ponadto zapowiedziano, że w większości przypadków zamówienia mają być dostarczane do klientów samochodami.