Sprzedaż rozczarowała. Samsung ma zmienić strategię

Czekasz na następcę Samsunga Galaxy Ring? Pojawiły się dobre i złe informacje.

Inteligentny pierścień, który rozczarował

Samsung Galaxy Ring nie okazał się pełnoprawną alternatywą dla smartwatchy, a tym bardziej kołem zamachowym dla całej branży inteligentnych pierścieni. Owszem, to ciekawe urządzenie, ale po prostu niedopracowane.

Pierścień Samsunga w recenzji Kasi otrzymał ocenę 6,5 na 10 możliwych punktów, co nie jest dobrym wynikiem. Z jednej strony, doceniona została obsługa gestów, czas pracy, ładne i funkcjonalne etui, a także pomiar snu i niska waga urządzenia. Z drugiej jednak, niektóre pomiary nie były zbyt dokładne, a do tego doszedł brak wibracji i GPS-u. To wszystko w mało atrakcyjnej cenie.

Biorąc pod uwagę niedociągnięcia, a także cenę, informacje pochodzące z nieoficjalnych źródeł nie powinny być zaskoczeniem. Otóż Galaxy Ring, mimo początkowego entuzjazmu, miał sprzedawać się słabo i nie spełnić oczekiwań producenta.

Na nowego Galaxy Ringa trzeba poczekać

Według koreańskiego serwisu Korea JoongAng Daily, Samsung zamierza zmienić strategię dotyczącą inteligentnych pierścieni. Bez obaw, nie oznacza to rezygnacji z wydania drugiej generacji Galaxy Ringa, ale jego premiera może zostać opóźniona.

Samsung Galaxy Ring (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Niektórzy oczekiwali, że Samsung Galaxy Ring 2 zadebiutuje na początku 2026 roku – wraz ze smartfonami z linii Galaxy S26. Obecnie te założenia wydają się coraz mniej prawdopodobne. Podobno chodzi nie tylko o słabą sprzedaż pierwszego pierścienia, ale też inne problemy.

Narasta bowiem spór prawny pomiędzy Samsungiem, a fińską firmą Oura, która specjalizuje się w inteligentnych pierścieniach. Co ciekawe, pozwy o naruszenie patentów pojawiły się po obu stronach, a cała sprawa nie została jeszcze wyjaśniona. Batalie sądowe nie muszą blokować premiery nowego Galaxy Ringa, ale mogą wpłynąć na decyzję o jej przesunięciu.

Należy też zauważyć, że jeszcze kilka miesięcy temu nie brakowało informacji na temat kolejnego pierścienia Samsunga, natomiast ostatnio temat jakby ucichł. Może faktycznie Koreańczycy planowali wprowadzić urządzenie na początku 2026 roku, ale szereg różnych czynników spowodował, że niedawno plany przełożono na późniejszy termin. Trudno teraz wskazać, kiedy można spodziewać się debiutu Galaxy Ringa 2.

Dla tych, którzy nie mogli się doczekać premiery, nowe wieści nie są dobre. Natomiast dłuższy termin między debiutem pierwszej a drugiej generacji może przełożyć się na więcej odczuwalnych zmian, a także eliminację wad i braków pierwszego pierścienia.