Reprezentacja Polski przegrała z Belgią, ale klienci Orange wygrali 4 GB darmowego internetu

Być może czwarty mecz reprezentacji Polski w Lidze narodów nie zakończył się tak jak byśmy sobie tego życzyli, ale przynajmniej mamy 4 GB internetu za darmo od Orange.

Reklama

Polska – Belgia 0:1

Jeśli ktoś nie oglądał wczorajszego meczu reprezentacji Polski, to powyższy śródtytuł, zawierający wynik spotkania, oddaje już sporo. Niestety, Polacy ponownie przegrali z Belgami.

Dla tych, których zmagania w Lidze Narodów niespecjalnie interesują, być może przyda się przypomnienie, że za każdym razem, kiedy piłkarzom z Polski uda się wywalczyć gola na jakiejś oficjalnej imprezie, Orange nagradza swoich klientów darmowymi pakietami internetowymi. Choć wczoraj nie udało się zaskoczyć Belgów bramką, to Pomarańczowi oddają użytkownikom swojej sieci aż 4 GB internetu – za darmo.

Jak odebrać darmowy pakiet 4 GB internetu?

Mamy kilka opcji. Z bonusu można skorzystać, wysyłając SMS-a z zakładki „dla Ciebie” w aplikacji Mój Orange (aplikacja automatycznie uzupełni numer odbiorcy i treść SMS-a, wystarczy nacisnąć „Wyślij”) lub standardowo o treści CZEKOLADA pod numer 233 (opłata zgodna z cennikiem planu taryfowego).

Użytkownicy Orange Flex mogą zgarnąć dodatkowe 4 GB, wpisując CZEKOLADA w aplikacji, w zakładce „Kody promocyjne”.

Obowiązują zasady. Na jednym numerze można aktywować tylko jeden dodatkowy pakiet GB za gole. Można to zrobić dzisiaj do godz. ok. 22:30. Promocyjne GB są ważne 3 dni od daty aktywacji i obowiązują tylko w kraju.

Miło, że Orange kontynuuje tradycję rozdawnictwa gigabajtów po meczach reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zawsze to dodatkowa motywacja, by zaglądać regularnie do aplikacji operatora.