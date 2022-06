WhatsApp dźwignie nawet dwa razy więcej uczestników w grupie

Twoje czaty grupowe mogą teraz stać się czatami masowymi. Przy ponad 500 uczestników może być trudniej zapanować nad takim tłumem. WhatsApp najwyraźniej nie ma takich obaw.

Dwa razy więcej uczestników w grupach

WhatsApp regularnie dodaje nowości do swojej aplikacji – dzięki temu używanie jej jest wygodniejsze, a niektóre sprawy załatwia się za jej pomocą szybciej. Na przykład jeśli zarządzamy dużymi grupami użytkowników, to od teraz będziemy mogli przynajmniej niektóre ze sobą połączyć.

Wszystko dlatego, że WhatsApp zwiększa limit osób, które można przyporządkować do pojedynczej grupy. Do tej pory wynosił on 256 członków. Jako donosi WABetaInfo, teraz wzrasta on do 512 użytkowników.

fot. AzamKamolov / Pixabay

Mało prawdopodobne, żebyśmy zarządzali tak licznymi grupami na WhatsAppie, o ile nie mamy pod opieką kanału komunikacji w jakiejś większej firmie. No chyba że planujemy jakąś wyjątkowo hałaśliwą imprezę, albo mamy numery telefonów do wszystkich z naszej wioski.

„Na dniach” w twoim WhatsAppie

Nowość była znana testerom aplikacji, którzy mogli sprawdzać jej działanie w ciągu ostatniego miesiąca. Teraz zostanie udostępniona wszystkim korzystającym z WhatsAppa.

W ciągu najbliższych godzin nasze możliwości tworzenia nieprzeciętnie dużych grup w aplikacji zostaną odblokowane i to niezależnie od tego, czy korzystamy z wersji na smartfony z Androidem czy z edycji na iOS.

WhatsApp pracuje obecnie nad kolejnymi poprawkami, na przykład możliwością eksportu kopii zapasowej konwersacji na Dysk Google, a także opcją szybkiej zmiany statusu. Powinny one trafić do aplikacji w następnej kolejności.