Przeglądarka Samsunga na komputery dostępna dla wszystkich. Stąd ją pobierzesz

Przeglądarka internetowa Samsunga debiutuje na komputerach z Windowsem i już możesz zainstalować ją na swoim sprzęcie. Lista funkcji jest całkiem spora.

Przeglądarka Samsunga wkracza na komputery z Windowsem

Podstawą codziennego korzystania z internetu jest przeglądarka. Wydawać by się mogło, że mamy ich już do dyspozycji całkiem sporo, ale wygląda na to, że producenci oprogramowania, elektroniki, a już szczególnie narzędzi AI, mają zgoła inne zdanie na ten temat.

Kilka dni temu wspominaliśmy, że na iPhone’ach i iPadach można zainstalować kolejną przeglądarkę opracowaną przez Perplexity. Comet to przeglądarka internetowa oparta na sztucznej inteligencji połączonej z botem AI, która pełni rolę asystenta codzienności. Warto przypomnieć, że w listopadzie 2025 roku program Comet zadebiutował też na smartfonach z Androidem.

Na tym jednak lista nowych przeglądarek się nie skończy. Teraz swoich sił próbuje Samsung, który wdraża narzędzie znane dotychczas ze smartfonów i tabletów na komputery z Windowsem.

Rozwiązanie ma pozwolić na bezproblemowe łączenie przeglądania stron na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych. W praktyce Samsung Internet Browser ma zapewnić płynną integrację pomiędzy urządzeniami, a także wdrożyć funkcje AI.

Przeglądarka Samsunga na komputery z Windowsem – jakie funkcje oferuje?

Przede wszystkim przeglądarka Samsunga ma pozwolić na proste połączenie pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem z Windowsem. Jedną z funkcji jest łatwa synchronizacja zakładek i historii przeglądania, a także szybkie otwarcie na komputerze ostatnio przeglądanej na smartfonie strony.

Nowość jest też zintegrowana z rozwiązaniem Samsung Pass, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne gromadzenie i przechowywania danych haseł, aby logować się do różnych kont na komputerze tak łatwo jak na smartfonie.

Samsung Pass na komputerach (źródło: Samsung)

Przeglądarka Samsunga, debiutująca na komputerach z Windowsem, otrzyma też asystenta AI, opracowanego przy współpracy z Perplexity. Sztuczna inteligencja ma być wsparciem podczas przeglądania stron oraz podejmowaniu działań, a także:

rozumieć wyświetlane treści i reagować kompleksowo,

rozpoznawać język naturalny oraz poszukiwać informacji szybko i wydajnie,

korzystać z historii przeglądania i odnajdować treści, które użytkownik przeglądał w przeszłości,

porównywać informacje pomiędzy wieloma kartami w jednym czasie.

Przeglądarka Samsunga na komputery jest już dostępna dla użytkowników systemu Windows 11 i Windows 10 (wersja 1809 i nowsze). Z kolei funkcje agentowe są póki co oferowane na terenie USA i Korei Południowej – gigant zaznacza jednak, że ma w planach rozszerzyć ich dostępność na kolejne rynki w przyszłości.

Przeglądarkę można pobrać z oficjalnej strony internetowej.