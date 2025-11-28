Za te funkcje w przeglądarce możesz być gotów zapłacić

Jedna z przeglądarek internetowych otrzymała właśnie kilka nowych, zaawansowanych funkcji. Program zintegruje się teraz z popularnym narzędziem, ale nie ma nic za darmo. Czy za te funkcje będziesz gotów zapłacić?

Opera dodaje nowe funkcje do swojej przeglądarki

Opera aktualizuje listę funkcji w swojej płatnej przeglądarce Opera Neon. Firma twierdzi, że część unowocześnień została opracowana wraz ze społecznością „wczesnych użytkowników”.

Najnowszy dodatek ODRA dołącza do listy czterech agentów przeglądarkowych, takich jak Chat, Do i Make. Dzięki aktualizacji użytkownicy mogą korzystać z nowych trybów minutowych. Już w około 60 sekund można otrzymać kompletny raport na zadany temat wraz z listą cytowanych źródeł. Opera deklaruje, że Agent Głębokich Badań uzyskuje wysokie wyniki w teście DeepResearch Bench, a nawet zajmuje miejsce obok botów opracowanych przez OpenAI oraz Google.

Przeglądarka Opera Neon (źródło: Opera)

Użytkownicy Opera Neon mogą teraz wybierać z jakiego modelu AI chcą korzystać w danej chwili podczas rozmowy z botem Neon Chat. Jak podkreśla firma, do wyboru są najpotężniejsze i najbardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji, w tym Google Gemini 3 Pro i Nano Banana Pro.

Na liczne prośby użytkowników Opera zintegrowała przeglądarkę Neon z popularną usługą. Wszystko po to, aby codzienna współpraca z agentem AI była płynna. Dzięki temu użytkownicy Opera Neon mogą bezpośrednio w przeglądarce poprosić o stworzenie Dokumentu Google z wybraną treścią. Z opcji tej można skorzystać po wybraniu agenta Do. Osoby korzystające z Opera Neon mogą także edytować wcześniej opracowane pliki w Dokumentach Google.

Przeglądarka Opera Neon zintegrowana z narzędziem Dokumenty Google (źródło: Opera)

Opera Neon – płatna przeglądarka z funkcjami, których konkurencja może zazdrościć

Przypomnę, że Opera Neon została zaanonsowana pod koniec maja 2025 roku jako przeglądarka, która wprowadzi funkcje oparte na sztucznej inteligencji na wyższy poziom. Program został oficjalnie udostępniony we wrześniu 2025 roku. Aby jednak korzystać z Opera Neon trzeba się wpierw zapisać na listę, a następnie zapłacić – i to wcale niemało. Opłata za subskrypcję miesięczną wynosi 19,90 dolarów (~70 złotych).