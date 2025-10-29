Ten telefon jest tani, ma klapkę i przydatną technologię

myPhone Tango 2 LTE wydaje się być interesującą propozycją dla miłośników klasyki, którzy chcą mieć prosty telefon do kontaktu z rodziną i znajomymi. Podejrzewam, że grupa docelowa doceni również niską cenę.

myPhone Tango 2 LTE, czyli tani telefon z klapką

Moda na telefony z klapką przeminęła, aczkolwiek tego typu konstrukcje nie zniknęły z rynku. Co więcej, za sprawą składanych smartfonów, takich jak Samsung Galaxy Z Flip 7, mamy do czynienia z powrotem „klapek”, chociaż nie na dużą skalę. Warto tutaj dodać, że modele z klapką można stosunkowo często spotkać wśród tanich i prostych telefonów.

Dobrym przykładem jest myPhone Tango 2 LTE, który właśnie zadebiutował na rynku. Telefon jest wyposażony w dwa ekrany IPS – główny o przekątnej 2,5 cala oraz dodatkowy, zewnętrzny, mający 2,4 cala. Drugi ekran umożliwia szybki podgląd godziny, połączeń i powiadomień bez konieczności otwierania klapki.

Wysoką jakość rozmów i wyraźny dźwięk ma zapewnić technologia VoLTE. Oczywiście myPhone Tango 2 LTE – jak sugeruje obecność wspomnianego rozwiązania i jego nazwa – obsługuje sieć LTE. Natomiast akumulator o pojemności 1700 mAh ma zapewnić nawet dwa tygodnie pracy w trybie czuwania lub 5 godzin rozmów. Dodatkowo w zestawie znajduje się praktyczna baza ładująca, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać ze zwykłej ładowarki z kablem USB-C.

fot. myPhone

Telefon ma zestaw dużych przycisków, co powinno ułatwić obsługę osobom starszym. Elementy interfejsu również są spore, a dodatkowo oprogramowanie nie jest skomplikowane. Na listę zalet należy też wpisać wymienne plecki – z przyciskiem SOS lub bez niego.

Na pokładzie znalazł się jeszcze aparat 2 Mpix, Dual SIM, Bluetooth 5.0, a także obsługa kart pamięci microSD do 64 GB. Wymiary myPhone Tango 2 LTE wynoszą 111 x 58 x 19 mm, a jego waga to 145 g. Bez problemu zmieści się więc w kieszeni, także tej nieco mniejszej.

fot. myPhone

myPhone Tango 2 LTE – cena i dostępność

Telefon został wyceniony na 289 złotych. Można go kupić na stronie producenta, ale niebawem powinien pojawić się w ofercie popularnych elektromarketów. Obecnie sklepy sprzedają wciąż starszą generację, która jest tańsza tylko o około 30 złotych.