ZTE Axon 30 Ultra zadebiutował i będzie rywalizował z najlepszymi flagowcami konkurencji

ZTE sukcesywnie podgrzewało atmosferę przed premierą ZTE Axon 30 Ultra. Smartfon w końcu został oficjalnie zaprezentowany i patrząc na niego, można dojść do wniosku, że będzie konkurował z najlepszymi flagowcami konkurencji, jak chociażby Samsungiem Galaxy S21 Ultra.

Specyfikacja ZTE Axon 30 Ultra

Specyfikacja ZTE Axon 30 Ultra jest naprawdę wypasiona! Producent poszedł w przypadku tego modelu totalnie na całość – bez względu na to, od czego zaczniemy, od razu jest z tzw. grubej rury.

Specyfikacja ZTE Axon 30 Ultra obejmuje obustronnie zakrzywiony (promień krzywizny wynosi 70°) wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który może odświeżać obraz z częstotliwością nawet 144 Hz, a do tego próbkować dotyk z częstotliwością 300 Hz. Takie parametry zarezerwowane są dla smartfonów dla graczy, a flagowiec ZTE, przynajmniej wizualnie, w niczym ich nie przypomina.

Ponadto ekran zapewnia 10-bitową głębię koloru i obsługę formatu HDR10+. Jedyne „ale” można mieć do tego, że przód i tył pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji, a nie Gorilla Glass Victus, jednak nie jest to coś, co zdyskwalifikowałoby ten smartfon.

źródło: ZTE

Specyfikacja ZTE Axon 30 Ultra obejmuje też topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6 oraz od 8 GB do 16 GB LPDDR5 RAM i od 256 GB do – uwaga – aż 1 TB (!) pamięci wbudowanej typu UFS 3.1.

Smartfon zasilany jest przez akumulator o pojemności 4600 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 66 W przez port USB-C (ładowarka w zestawie). Ponadto na jego pokładzie znajdują się też ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo z dźwiękiem DTS: X Ultra, moduł NFC, Dual GPS, Dual SIM i aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix.

Całość ma wymiary 161,53×72,96×8 mm, waży 188 gramów i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z autorskim interfejsem ZTE interfejsem My OS 11.

źródło: ZTE

Wisienką na torcie są aparaty na panelu tylnym, z których aż trzy (!) ma rozdzielczość 64 Mpix – szerokokokątny z OIS (f/1.6), ultraszerokokątny i portretowy (f/1.9). Czwarty ma natomiast 8 Mpix, budowę peryskopową, OIS i zapewnia 5x optyczny zoom, 10x hybrydowy oraz 120x cyfrowy.

Taka jest specyfikacja ZTE Axon 30 Ultra, a co z ceną? Sprzedaż smartfona rozpocznie się w Chinach 19 kwietnia 2021 roku, a w późniejszym terminie będzie dostępny również w innych krajach za pośrednictwem oficjalnej strony ZTE (producent mówi o maju).