Promocyjne ceny internetu i TV – Netia i Vectra prezentują oferty na Black Friday

Czarny Piątek co roku wywraca oferty produktów i usług do góry nogami, a liczba promocji, jakie się pojawiają, pozwala łowcom okazji zaoszczędzić sporo pieniędzy. Polscy dostawcy internetu i telewizji postanowili również przedstawić kilka ciekawych obniżek. Sprawdźmy, jak w tym roku Netia i Vectra postanowiły obdarować swoich klientów.

Reklama

Netia – szybszy internet i kanał sportowy w promocji na Black Friday 2021

Tegoroczna promocja Netii skierowana jest do obecnych klientów, co jest w szczególności interesujące. Wiele obniżek cen usług podczas Czarnego Piątku skupia się wyłącznie na nowych klientach. W ramach akcji operator przygotował dwie obniżki, które pozwolą klientom zaoszczędzić do 240 złotych rocznie.

Klienci Netii mogą do końca listopada skorzystać z niższej ceny na internet światłowodowy. W ramach promocji, koszt za przyspieszenie wykorzystywanego łącza do prędkości 1 Gb/s jest niższy o połowę i wynosi zaledwie 10 złotych miesięcznie.

Reklama

Jeżeli klient, który skorzysta z oferty, posiada starszy router, który nie wykorzysta pełni potencjału szybszego połączenia, urządzenie zostanie wymienione na nowe bez dodatkowych opłat.

fot. Netia

Druga obniżka, jaką proponuje operator, z pewnością spodoba się fanom transmisji sportowych. Klienci, posiadający internet i telewizję, po skorzystaniu z opcji przyspieszenia łącza mogą również wykupić Polsat Sport Premium w cenie 10 złotych miesięcznie, co również stanowi obniżkę ceny o 50%. Na wspomnianym kanale telewizyjnym można obejrzeć między innymi rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Promocja obowiązuje w ramach umowy zawieranej na 24 miesiące i nie zmienia cen innych usług. W ceny zostały wliczone zniżki za zgody marketingowe i e-fakturę.

Vectra – tani światłowód, pakiet telewizji i krótka umowa

Osoby decydujące się na wybór usług Vectry mogą natomiast skorzystać z ciekawej oferty dla nowych klientów. W ramach promocji operator oferuje światłowód 300 Mb/s lub 600 Mb/s w promocyjnych cenach, spory pakiet telewizyjny oraz umowy z krótkim okresem zobowiązania.

fot. Vectra

Z okazji Black Friday Vectra udostępniła ofertę promocyjną, w której cena internetu 300 Mb/s wynosi zaledwie 34,99 złotych miesięcznie. Standardowa cena tej usługi wynosi 49,99 złotych/mies.

Równie ciekawie wyglądają ceny internetu o dwukrotnie wyższej prędkości pobierania. W przypadku 600 Mb/s klienci korzystający z promocji na Black Friday zapłacą jedynie 49,99 złotych miesięcznie. Dla porównania, cena poza promocją to 79,99 złotych za miesiąc. Obie oferty obowiązują po podpisaniu umowy na 12 miesięcy.

Osoby poszukujące ciekawej oferty z umową na czas nieokreślony mogą również znaleźć coś dla siebie. Na Czarny Piątek Vectra oferuje światłowód 300 Mb/s za jedyne 39,99 złotych na miesiąc. To o 20 złotych miesięcznie mniej niż poza promocją.

Jeśli oprócz internetu potrzebujecie także telewizji, Vectra oferuje nowym klientom telewizję ze światłowodem 600 Mb/s w cenie 59,99 złotych lub 79,99 złotych miesięcznie. W ramach pierwszej oferty można uzyskać dostęp do 39 kanałów, w tym 21 z nich dostępnych online. Droższy pakiet to już aż 138 kanałów, w tym 95 również dostępnych przez internet.

Ceny ofert internetu z telewizją obowiązują przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy i wliczają zniżki za zgody marketingowe i e-fakturę. Promocje Vectry obowiązują do 29 listopada 2021 roku.