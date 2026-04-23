Wydajny smartfon w niższej cenie

Jedna z chińskich marek, specjalizująca się w produkcji wydajnych smartfonów, odpaliła nową promocję. Taniej kupisz też akcesoria gamingowe.
Promocja na Redmagic 10 Pro – wydajny smartfon gamingowy sporo taniej
Producent wystartował z nową promocją na wydajny smartfon gamingowy. Redmagic 10 Pro został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite wspierany chipem RedCore 3 i pamięcią RAM od 12 GB wzwyż. Ponadto model ten oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,85 cala z rozdzielczością 2688 x 1216 pikseli, częstotliwością odświeżania 144 Hz i jasnością 2000 nitów.
Oferowany w promocji sprzęt wyposażono w akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 7050 mAh i funkcję szybkiego ładowania o mocy 100 W. Warto też podkreślić, że model Redmagic 10 Pro wyposażono w zaawansowany system chłodzenia obejmujący technologię ciekłego metalu, komorę parową, warstwę grafenu oraz wentylator pracujący z prędkością 23 tysięcy obrotów na minutę. Na uwagę zasługuje również konstrukcja i zewnętrzny, futurystyczny wygląd tego gamingowego telefonu.
Promocją zostały objęte modele, takie jak:
- Redmagic 10 Pro 5G 12/256 GB (Shadow) za 3599 złotych (zamiast 3999 złotych),
- Redmagic 10 Pro 5G 16/512 GB (Moonlight) za 4499 złotych (zamiast 4999 złotych),
- Redmagic 10 Pro 5G 16/512 GB (Dusk) za 4499 złotych (zamiast 4999 złotych).
Promocja na akcesoria gamingowe Redmagic – taniej kontrolery, powerbanki, słuchawki i ładowarki
Poza smartfonami w promocji znalazły się też akcesoria gamingowe, w tym kontrolery, dzięki którym możliwe jest bardziej precyzyjne i komfortowe sterowanie w czasie gry. Na liście produktów objętych obniżką pojawiły się także słuchawki MagicSound, specjalne nakładki chłodzące smartfon podczas gry oraz ładowarka z ładowaniem o mocy 150 W i powerbank 20000 mAh.
Zniżki obowiązują na:
- kontroler Redmagic Shadow Blade Handle 2 – za 299 złotych (zamiast 459 złotych),
- kontroler Redmagic Shadow Blade Handle – za 199 złotych (zamiast 399 złotych),
- słuchawki Redmagic MagicSound (3.5 mm) – za 79 złotych (zamiast 99 złotych),
- słuchawki Redmagic MagicSound (USB-C) – za 79 złotych (zamiast 99 złotych),
- ładowarka Redmagic 80 W – za 39 złotych (zamiast 89 złotych),
- ładowarka Redmagic DAO 150 W GaN – za 499 złotych (zamiast 879 złotych),
- nakładka chłodząca Redmagic Cooler 6 – za 179 złotych (zamiast 199 złotych),
- nakładka chłodząca Redmagic Cooler 6 Air – za 119 złotych (zamiast 139 złotych),
- nakładka chłodząca Redmagic Cooler 6 Pro – za 219 złotych (zamiast 239 złotych),
- powerbank Redmagic DAO 2 W 20000 mAh – za 749 złotych (zamiast 799 złotych).
- Promocje obowiązują do 24 maja 2026 roku w sklepach partnerskich marki Redmagic.