Wydajny smartfon w niższej cenie

Redmagic 10 Pro
Redmagic 10 Pro (fot. Nubia)
Natalia Kania-Kuc·
Jedna z chińskich marek, specjalizująca się w produkcji wydajnych smartfonów, odpaliła nową promocję. Taniej kupisz też akcesoria gamingowe.

Promocja na Redmagic 10 Pro – wydajny smartfon gamingowy sporo taniej

Producent wystartował z nową promocją na wydajny smartfon gamingowy. Redmagic 10 Pro został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite wspierany chipem RedCore 3 i pamięcią RAM od 12 GB wzwyż. Ponadto model ten oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,85 cala z rozdzielczością 2688 x 1216 pikseli, częstotliwością odświeżania 144 Hz i jasnością 2000 nitów.

Smartfon Redmagic 10 Pro
Redmagic 10 Pro (fot. Redmagic)

Oferowany w promocji sprzęt wyposażono w akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 7050 mAh i funkcję szybkiego ładowania o mocy 100 W. Warto też podkreślić, że model Redmagic 10 Pro wyposażono w zaawansowany system chłodzenia obejmujący technologię ciekłego metalu, komorę parową, warstwę grafenu oraz wentylator pracujący z prędkością 23 tysięcy obrotów na minutę. Na uwagę zasługuje również konstrukcja i zewnętrzny, futurystyczny wygląd tego gamingowego telefonu.

Promocją zostały objęte modele, takie jak:

  • Redmagic 10 Pro 5G 12/256 GB (Shadow) za 3599 złotych (zamiast 3999 złotych),
  • Redmagic 10 Pro 5G 16/512 GB (Moonlight) za 4499 złotych (zamiast 4999 złotych),
  • Redmagic 10 Pro 5G 16/512 GB (Dusk) za 4499 złotych (zamiast 4999 złotych).
Gdzie kupić?

Redmagic 10 Pro 5G 16/512 GB (Moonlight)

ok. 4499 zł
(Przybliżona cena z dnia: 23 kwietnia 2026)
x-kom
Sferis
Zawiera linki afiliacyjne.

Promocja na akcesoria gamingowe Redmagic – taniej kontrolery, powerbanki, słuchawki i ładowarki

Poza smartfonami w promocji znalazły się też akcesoria gamingowe, w tym kontrolery, dzięki którym możliwe jest bardziej precyzyjne i komfortowe sterowanie w czasie gry. Na liście produktów objętych obniżką pojawiły się także słuchawki MagicSound, specjalne nakładki chłodzące smartfon podczas gry oraz ładowarka z ładowaniem o mocy 150 W i powerbank 20000 mAh.

Zniżki obowiązują na:

  • kontroler Redmagic Shadow Blade Handle 2 – za 299 złotych (zamiast 459 złotych),
  • kontroler Redmagic Shadow Blade Handle – za 199 złotych (zamiast 399 złotych),
  • słuchawki Redmagic MagicSound (3.5 mm) – za 79 złotych (zamiast 99 złotych),
  • słuchawki Redmagic MagicSound (USB-C) – za 79 złotych (zamiast 99 złotych),
  • ładowarka Redmagic 80 W – za 39 złotych (zamiast 89 złotych),
  • ładowarka Redmagic DAO 150 W GaN – za 499 złotych (zamiast 879 złotych),
  • nakładka chłodząca Redmagic Cooler 6 – za 179 złotych (zamiast 199 złotych),
  • nakładka chłodząca Redmagic Cooler 6 Air – za 119 złotych (zamiast 139 złotych),
  • nakładka chłodząca Redmagic Cooler 6 Pro – za 219 złotych (zamiast 239 złotych),
  • powerbank Redmagic DAO 2 W 20000 mAh – za 749 złotych (zamiast 799 złotych).
  • Promocje obowiązują do 24 maja 2026 roku w sklepach partnerskich marki Redmagic.
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

