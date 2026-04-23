Wydajny smartfon w niższej cenie

Jedna z chińskich marek, specjalizująca się w produkcji wydajnych smartfonów, odpaliła nową promocję. Taniej kupisz też akcesoria gamingowe.

Promocja na Redmagic 10 Pro – wydajny smartfon gamingowy sporo taniej

Producent wystartował z nową promocją na wydajny smartfon gamingowy. Redmagic 10 Pro został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite wspierany chipem RedCore 3 i pamięcią RAM od 12 GB wzwyż. Ponadto model ten oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,85 cala z rozdzielczością 2688 x 1216 pikseli, częstotliwością odświeżania 144 Hz i jasnością 2000 nitów.

Redmagic 10 Pro (fot. Redmagic)

Oferowany w promocji sprzęt wyposażono w akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 7050 mAh i funkcję szybkiego ładowania o mocy 100 W. Warto też podkreślić, że model Redmagic 10 Pro wyposażono w zaawansowany system chłodzenia obejmujący technologię ciekłego metalu, komorę parową, warstwę grafenu oraz wentylator pracujący z prędkością 23 tysięcy obrotów na minutę. Na uwagę zasługuje również konstrukcja i zewnętrzny, futurystyczny wygląd tego gamingowego telefonu.

Promocją zostały objęte modele, takie jak:

Redmagic 10 Pro 5G 12/256 GB (Shadow) za 3599 złotych (zamiast 3999 złotych),

Redmagic 10 Pro 5G 16/512 GB (Moonlight) za 4499 złotych (zamiast 4999 złotych),

Redmagic 10 Pro 5G 16/512 GB (Dusk) za 4499 złotych (zamiast 4999 złotych).

Promocja na akcesoria gamingowe Redmagic – taniej kontrolery, powerbanki, słuchawki i ładowarki

Poza smartfonami w promocji znalazły się też akcesoria gamingowe, w tym kontrolery, dzięki którym możliwe jest bardziej precyzyjne i komfortowe sterowanie w czasie gry. Na liście produktów objętych obniżką pojawiły się także słuchawki MagicSound, specjalne nakładki chłodzące smartfon podczas gry oraz ładowarka z ładowaniem o mocy 150 W i powerbank 20000 mAh.

Zniżki obowiązują na: