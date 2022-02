Steam z nową funkcją, na którą gracze czekali od lat

Na platformie Steam, właśnie pojawiła się nowa funkcja, która z pewnością ucieszy wielu graczy. Chodzi o możliwość sprawdzenia, ile dany tytuł zajmie miejsca na dysku. Co prawda było to możliwe od zawsze, ale teraz będzie prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Steam w końcu to zrobił

Aplikacja Steam w mojej ocenie oferuje jeden z lepiej zaprojektowanych interfejsów. Wszystko jest czytelne, przejrzyście poukładane i nie trzeba kombinować dziesiątki minut, żeby odkopać daną funkcję. Wiadomo jednak, że jest jeszcze sporo rzeczy, które można by było usprawnić i teraz powiemy o jednej z nich.

Valve wraz z kolejną aktualizacją (na razie dostępną w wersji beta) wprowadziło przy każdej grze opcję sprawdzenia, ile dokładnie zajmie ona miejsca na dysku. To spore ułatwienie, bo wcześniej trzeba było rozpocząć proces instalacji gry, żeby dowiedzieć się, jaka jest jej rzeczywista waga.

Teraz wystarczy wybrać tytuł, a obok przycisku instalacyjnego znajdziemy wszystkie kluczowe dla nas informacje. Drobna rzecz, a jednak czekałem na to od dawna. Jak już wspomniałem, opcja ta jest na razie dostępna w wersji beta, ale zapewne lada chwila ukaże się również w pełnej wersji. Tym bardziej, że już zaraz na rynek trafi konsola Steam Desk (pod koniec lutego).

Wszyscy mają Steama, mam i ja!

Aplikacja Gabe’a Newella od lat jest najpopularniejszą platformą skupiającą pecetowców. Ostatnie miesiące to jednak prawdziwe rekordy popularności – Steam w styczniu zgromadził 29 mln jednocześnie zalogowanych osób. Funkcjonuje tutaj też niezwykle zaangażowana społeczność graczy, której brakuje chociażby na platformie Epica.

Co prawda nie uświadczycie tam zbyt wielu darmowych gier do odbioru, ale jeśli nie zamierzacie inwestować w swoją bibliotekę, to koniecznie sprawdźcie takie bezpłatne produkcje, jak Dota 2, Playerunknown’s Battlegrounds czy wydany w grudniu 2021 roku fenomenalny mod do kultowego Gothica 2, czyli Kroniki Myrtany.