Są opóźnienia w wysyłce Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic! Co ze zwrotem w ramach przedsprzedaży?

Popularność najnowszych smartwatchy Samsunga z serii Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic jest tak ogromna, że aż przerosła oczekiwania samego producenta. Jak już wiemy, ze względu na ogromne zainteresowanie zegarkami, przedsprzedaż została zakończona o tydzień wcześniej niż planowano. To jednak nie koniec – okazuje się, że nie wszystkie osoby, które zamówiły nowości, dostaną je w deklarowanym terminie.

Galaxy Watch 4 padł ofiarą swojej popularności – nie bez powodu

O tym, że Samsung trafił w dziesiątkę, przechodząc na Wear OS (by Samsung), i jednocześnie zachowując charakterystyczny dla siebie element, czyli obracany pierścień, pisałam już przy okazji premiery serii Galaxy Watch 4. Wygląda na to, że nie tylko ja podeszłam do tego produktu tak optymistycznie (tak, ja też go kupiłam… ;)), bo dosłownie rzuciliście się na niego.

Niestety, wirtualny dobry produkt pozostaje wirtualnym dobrym produktem do momentu, w którym trafi do naszych rąk. A ten moment, niestety, w wielu przypadkach się opóźni.

Pierwotnie wszystkie egzemplarze Galaxy Watch 4 (40 mm i 44 mm) oraz Galaxy Watch 4 Classic (42 mm i 46 mm) miały trafić do klientów 27 sierpnia. Część z nich faktycznie została wysłana i już od jutra pierwsi użytkownicy będą się mogli z niego cieszyć. Niestety, inna część wysłana zostanie… no właśnie – kiedy?

Samsung Galaxy Watch 4

Opóźnienia w wysyłce smartwatchy Galaxy Watch 4 Classic LTE

Z komentarzy, które publikujecie od rana pod naszymi wpisami wynika, że dostajecie z różnych sklepów z elektroniką komunikaty mówiące o przesunięciu wysyłki zamówionych smartwatchy Samsunga.

Wygląda na to, że opóźnienie dotyczy przede wszystkim modelu Galaxy Watch 4 Classic w wersji 46 mm z LTE, co zresztą potwierdziło mi kilka osób w odpowiedzi na moje wezwanie na Twitterze (dzięki piękne!). Ale, jak się okazuje, nie tylko – wersja 42 mm z LTE też gdzieniegdzie zalicza poślizg, podobnie jak Galaxy Watch 4 40 mm i Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Bluetooth.

Oficjalny sklep Samsunga rozsyła mejle o następującej treści:

Drogi Kliencie, serdecznie dziękujemy za zakup Watch 4 w wersji LTE w naszym Sklepie. W związku z tym, iż ilość zamówień na premierowe smartwatche Watch 4 przekroczyła największe oczekiwania producenta, w jego imieniu zmuszeni jesteśmy poinformować Państwa o opóźnieniu w dostawie. Wg najświeższych informacji okres ten nie powinien się wydłużyć o więcej niż dwa tygodnie, ale będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach i zrobimy ze swojej strony, firmy iTerra Sp. z o.o., będącej operatorem sklepu Samsung.com, wszystko, żeby Państwa zamówienia zostały zrealizowane jak najszybciej. Jednocześnie zapewniamy, że będziecie Państwo mogli skorzystać z promocji Cash Back, rejestrując się do specjalnie przygotowanego formularza, zgodnie z regulaminem promocji.

Ale opóźnienia w wysyłce, niestety, dotyczą również pozostałych sklepów, które sprzedawały Galaxy Watch 4 / Galaxy Watch 4 Classic w przedsprzedaży, co udało mi się ustalić dzięki Waszej pomocy.

No dobrze, a co ze zwrotem pieniędzy w ramach oferty przedsprzedażowej?!

Jak już doskonale wiemy, promocja przedsprzedażowa najnowszych zegarków zakończyła się 18 sierpnia, a liczba sprzedanych w tym czasie urządzeń czterokrotnie przewyższyła przedsprzedażowe wyniki poprzednika – Galaxy Watch 3.

Z regulaminu promocji przedsprzedażowej możemy wyczytać, ile sztuk nowych zegarków zostało sprzedanych – 5000 ;) (dokładnie taka była pula zwrotów, więc jest to jednoznaczne):

„2. Pula Zwrotów dostępnych w Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie

5000 sztuk, przy czym pula Zwrotów dla:

a) Smartwatch Galaxy Watch4 Classic wynosi 3250 sztuk;

b) Smartwatch Galaxy Watch4 wynosi 1750 sztuk.”

Samsung zapewnił też wtedy, że wszystkie osoby, które w okresie 11-18 sierpnia, zakupiły smartwatch w ramach oferty przedsprzedażowej, otrzymają 350 złotych zwrotu na konto po zakupie Galaxy Watch 4 lub 500 złotych zwrotu po zakupie Galaxy Watch 4 Classic.

Aby otrzymać zwrot, należy zarejestrować swój zakup w terminie od 27.08. do 10.09.2021. I tutaj nic się nie zmieniło – wszystkie osoby, które z opóźnieniem otrzymają swoje smartwatche, będą mogły dokonać ich rejestracji.

„*Informujemy, że w związku z wyczerpaniem puli Zwrotów, o której mowa jest w Regulaminie, czas trwania przedsprzedaży (Promocji) zakończył się 18.08.2021 r.” – taki komunikat widnieje na stronie Samsunga

O komentarz w sprawie opóźnienia w wysyłce smartwatchy zamówionych w przedsprzedaży poprosiłam Olafa Krynickiego, rzecznika Samsung Polska:

W związku ze sporym zainteresowaniem klientów, mogą pojawić się opóźnienia w dostawach Galaxy Watch4. Staramy się, aby zamówienia trafiły do wszystkich w możliwie jak najszybszym czasie. Jednocześnie zapewniamy, że jeśli spełnione są pozostałe warunki regulaminu, będzie możliwość rejestracji w promocji, mimo późniejszej dostawy produktu.

Ale nie byłabym sobą, gdybym nie uderzyła również do poszczególnych sklepów z prośbą o komentarz. Kamil Szwarbuła z x-kom przedstawił mi bardzo kompletne stanowisko, które może Was uspokoić:

Producent powiedział nam, że opóźnienie powinno potrwać około tygodnia. Zatem poprosiliśmy osoby, które zakupiły te zegarki, o chwilę cierpliwości. Oczywiście, gdy tylko smartwatche pojawią się w naszym magazynie, natychmiast je wyślemy. Promocja polegająca na zwrocie 500 złotych z zakupu tych smartwatchy trwa do 10 września. Jeżeli opóźnienie rzeczywiście potrwa tydzień, to osoby, które je kupiły, powinny mieć je na ręce na początku września. Będzie więc czas na to, żeby zarejestrować Galaxy Watcha na stronie promocji. Jeśli jednak nastąpi jakieś nieprzewidziane w tym momencie opóźnienie i zegarki przyjdą jeszcze później, mamy zapewnienie od Samsunga, że ta promka zostanie przedłużona.

Daniel Kowalski z Komputronika podesłał mi też krótkie info od siebie:

Zdecydowaną większość zamówień realizujemy bez żadnego problemu. Mamy produkty na magazynie i od dziś rozpoczęliśmy wysyłki do klientów. W naszym przypadku zabrakło dosłownie kilku sztuk SM-R870NZKAEUE (Galaxy Watch 4 44 m Bluetooth, czarny) oraz SM-R880NZKAEUE (Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Bluetooth, czarny). Jednocześnie mamy już potwierdzone dostawy tych modeli na przyszły tydzień, które rozwiążą problem.

O stanowisko poprosiłam również przedstawicieli sklepów Media Expert, RTV Euro AGD oraz Media Markt – do momentu publikacji materiału, niestety, nie otrzymałam od nich odpowiedzi.

Ale o co chodzi?! – podsumujmy

Na koniec powtórzę, by to odpowiednio wybrzmiało:

wszystkie osoby, które kupiły smartwatch Samsunga w ramach przedsprzedaży, otrzymają możliwość zarejestrowania się w celu otrzymania zwrotu.

Nie zmienia to jednak faktu, że produkt powinien być dostarczony do klienta w deklarowanym terminie. Skoro Samsung zakończył przedsprzedaż tydzień wcześniej niż było to pierwotnie planowane, doskonale wiedział, na jaki rzut zegarków musi być przygotowany – trudno jest mi uwierzyć w to, że sprzedawał “wirtualne” urządzenia, mając świadomość, że i tak nie będzie w stanie ich dostarczyć na premierę.

Drogi Samsungu, to chyba jednak nie powinno tak wyglądać. Klienci wykładają pieniądze w przedsprzedaży, by móc jak najszybciej cieszyć się swoim zakupem, a tymczasem jedyne, co dostają na czas, to zapewnienie, że opóźnienie nie będzie długie. Nie dziwię się irytacji klientów – jest w zupełności uzasadniona.

PS. Ja swojego Galaxy Watcha 4 Classic 42 mm kupiłam od ręki na Teneryfie, podobnie jak Kuba swojego Galaxy Watcha 4 Classic 46 mm. Jeśli macie jakieś pytania – zapraszam do komentarzy, weźmiemy je pod uwagę przygotowując pełną, kompleksową recenzję obu modeli.