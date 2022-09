Sklep Huawei świętuje 3. urodziny. Możesz zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy

Uwierzycie, że oficjalny sklep internetowy Huawei obchodzi już trzecie urodziny? Podobnie jak w poprzednich latach, producent przygotował specjalną ofertę promocyjną z okazji kolejnej rocznicy działalności. W tym roku klienci mogą zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Promocja na 3. urodziny sklepu huawei.pl

Producent przygotował w sumie nie jedną, nie dwie, a aż trzy promocje, aby uczcić 3. urodziny oficjalnego sklepu internetowego huawei.pl. Co ważne, wszystkie oferty będą obowiązywały od dziś, tj. 14 września, aż do 2 października 2022 roku, ewentualnie do wyczerpania zapasu produktów – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.

Zasady pierwszej promocji są proste jak budowa cepa – otrzymacie 100 złotych rabatu za każde wydane 1000 złotych, pod warunkiem, że zalogujecie się na stronie akcji i wcześniej aktywujecie kupon rabatowy. Przykładowo, jeśli złożycie zamówienie na kwotę przynajmniej 2000 złotych, zaoszczędzicie 200 złotych. Maksymalny rabat sięga aż 2000 złotych, ale – jak dobrze policzyliście – trzeba kupić produkty marki za minimum 20000 złotych. Dużo, lecz nie jest to takie trudne, szczególnie że wybór objętych promocją produktów jest bardzo szeroki.

W ramach drugiej promocji na 3. urodziny sklepu producent obniżył ceny „popularnych produktów”, w tym laptopów i dodatkowo do każdego dorzuci myszkę gratis. Na przykład MateBook 14 2021 z procesorem AMD R5, 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB można kupić za 2799 złotych (1000 złotych taniej). Ponadto o 900 złotych obniżono ceny modeli MateBook D15 2021 i MateBook D14 2021 – do 2 października 2022 roku można je kupić za (odpowiednio) 2699 i 2999 złotych. Oba urządzenia oferują procesor Intel Core i5, 8 GB RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB.

W niższych cenach można również kupić opaskę Huawei Watch Fit 2 (za 899 złotych, taniej o 100 złotych) i tablet MatePad 11 w zestawie z klawiaturą i myszką (za 1799 złotych, rabat 200 złotych). Co ważne: wszystkie ww. oferty nie uwzględniają zniżki 100 złotych za każde wydane 1000 złotych, więc – jeśli aktywujecie kupon rabatowy – będziecie mogli kupić je jeszcze taniej, dzięki czemu zaoszczędzona przez Was kwota będzie wyższa.

Promocja obejmuje nie tylko urządzenia, ale też przydatne akcesoria producenta

W przypadku, zabraknie Wam niewiele, aby skorzystać z kuponu rabatowego o większej wartości, możecie dobrać do zamówienia akcesoria producenta, które również są dostępne w urodzinowej promocji oficjalnego sklepu internetowego marki.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup laptopa, oprócz tego, że dostaną mysz w prezencie, będą również mogli dobrać w niższych cenach inne produkty, na przykład router Huawei WiFi AX2 za 49 złotych, 65 W ładowarkę USB-C za 99 złotych lub słuchawki FreeBuds 4 za 299 złotych. Z kolei do smartfona nova 9 dodawane jest etui, a dla tabletów i słuchawek dostępny jest szeroki wachlarz dodatkowych akcesoriów.

Promocja dostępna jest na dedykowanej stronie w sklepie huawei.pl.

