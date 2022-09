Oto nowa generacja DJI Osmo Action. Powrót do korzeni!

Firmy DJI, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Świetnie znamy ją z produkcji dronów, ale firma ma w ofercie również inne urządzenia, w tym kamery sportowe. Marka właśnie ogłosiła premierę najnowszej generacji kamery sportowej DJI Osmo Action 3.

DJI przygotowany na ekstremalne wyzwania

Rok temu producent zaprezentował kamerę Action 2, która była składana z modułów. Chiński producent informuje jednak, że Osmo Action 3 wraca do formy znanej z pierwszej generacji kamerek sportowych Osmo. Czy to będzie udany powrót do korzeni?

Producent informuje, że nową generację Osmo cechuje wysoka wytrzymałość na nietypowe warunki pracy. Urządzenie ma bez przeszkód pracować w niskich temperaturach, nawet do -20 stopni Celsjusza. Produkt dzięki wzmocnionej konstrukcji oferuje również wodoodporność do 16 metrów.

Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora został wydłużony względem poprzednika i wyniesie do 160 minut użytkowania w umiarkowanych warunkach. DJI wyposażył Osmo Action 3 w port szybkiego ładowania, dzięki któremu będzie możliwe uzupełnienie energii w akumulatorze do 80% już w 18 minut.

Producent zapewnia, że konstrukcja urządzenia została zaprojektowana tak, by umożliwić użytkownikom jak najszybszą zmianę akcesoriów. Trzeba przyznać, że najnowsza generacja DJI Osmo Action (w przeciwieństwie do DJI Action 2) swoją budową bardzo mocno przypomina swojego głównego konkurenta na rynku, czyli kamery sportowe z serii GoPro.

Jakość obrazu – to, co najważniejsze

To, co zdecydowanie najważniejsze podczas rozmowy o sprzęcie wideo, to zdecydowanie jakość nagrań, jaką oferuje urządzenie. DJI Osmo Action 3 oferuje możliwość wykonywania 12 Mpix zdjęcia (w maksymalnej rozdzielczości 4000×3000). Przy wykonywaniu fotografii można skorzystać z 4-krotnego zoomu.

Maksymalna jakość, w jakiej można za jej pomocą stworzyć nagranie, wynosi 4K przy 120 klatkach na sekundę. W przypadku wideo dostępny jest maksymalnie 2-krotny zoom. Producent wyposażył urządzenie w 1/1,7-calową matrycę szerokokątną. Pole widzenia, jakie oferuje nowa generacja Osmo to maksymalnie 155°.

Do DJI Osmo Action 3 zawitała również elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) oraz wbudowany czujnik temperatury barwowej, który ma automatycznie regulować balans bieli i AE. Ma to pozwolić na wierne odwzorowanie rzeczywistych kolorów.

Dla Osmo Action 3 obraz to nie wszystko

Producent podkreśla, że przy tworzeniu nowej generacji kamery sportowej nie zapomniał również o dźwięku. DJI Osmo 3 został wyposażony w mikrofon, który (jak mówi producent) bez problemu tłumi szum wiatru. Ciekawą funkcja będzie możliwość regulacji kierunku nagrywania dźwięku. Do urządzenia będziemy mogli również podłączyć zewnętrzny mikrofon za pomocą kabla USB-C do 3,5 mm.

To nie wszystkie nowości związane z audio. DJI wprowadził również do urządzenia możliwość wydawania komend głosowych. Teraz, za pomocą odpowiedniej komendy, będzie można poznać aktualny tryb pracy lub zmienić ustawienia kamery.

Cena i dostępność

DJI Osmo Action 3 będzie dostępne w dwóch wersjach: Standard oraz Adventure, w której znajda się na przykład dodatkowe akumulatory, dedykowane etui oraz wysięgnik teleskopowy. Ceny na w Polsce to odpowiednio 1849 złotych za wersję Standard oraz 2349 złotych za wersję Adventure. Kamera ma być na początku dostępna w przedsprzedaży, a jej pierwsze dostawy mają być mocno ograniczone.