Huawei pokaże składany smartfon, dla którego nie trzeba rozbijać skarbonki

Rynek składanych smartfonów wciąż nie jest zbyt różnorodny. Aktualnie chcąc kupić takie urządzenie mamy do wyboru tylko kilku producentów, spośród których wszyscy żądają za swoje urządzenia ogromnych kwot. Lekarstwem na to może być nowy składak od Huawei.

Młodszy brat Huawei P50 Pocket

Mimo dominacji rynku składanych smarfonów Samsunga, kolejni producenci starają się dostać swój kawałek tortu i powoli wprowadzają do swoich ofert modele z elastycznymi ekranami. Jednym z nich jest Huawei, który to ma w swoim portfolio model P50 Pocket.

Ten niestety nie wyróżnia się niczym na tle pozostałych składaków, a dodatkowo kosztuje podobnie jak konkurencja – dużo. Przecieki donoszą jednak, że chiński producent planuje wprowadzenie na rynek urządzenia słabszego pod względem specyfikacji, ale i tańszego od jakiejkolwiek konkurencji na rynku składanych smartfonów. Ma on nosić nazwę P50 Pocket New.

Co wiemy o specyfikacji i cenie?

Zgodnie z informacjami, które pojawiły się w chińskim serwisie regulacyjnym TENAA, nowy składak od Huawei ma działać w oparciu o system HarmonyOS i nie wspierać 5G. Jego akumulator ma zyskać pojemność 4260 mAh, czyli więcej niż poprzednik, natomiast liczba aparatów ma sięgnąć pięciu.

Inne źródła podają, że Huawei P50 Pocket New ma korzystać z procesora Snapdragon 778G, który znany jest ze średniopółkowych urządzeń, takich jak Samsung Galaxy A52s. Ponadto pojawił się obrazek prezentujący urządzenie w pełnej okazałości wraz z wyceną producenta.

Ta sama ilustracja podaje, że wyświetlacz ma korzystać z matrycy OLED i wspierać częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Po wyglądzie smartfona możemy z kolei stwierdzić, że Huawei planuje porzucić zewnętrzny ekran w kształcie koła, prawdopodobnie w celu dodatkowego obniżenia kosztów produkcji.

Według powyższych danych, budżetowy składak ma kosztować 4999 juanów (w bezpośrednim przeliczeniu ~3386 złotych) za wariant z 256 GB pamięci wbudowanej i 6999 juanów (w bezpośrednim przeliczeniu ~4741 złotych) za opcję 512 GB. Dla porównania, Samsung Galaxy Z Flip 4 w oficjalnej polskiej dystrybucji to koszt 5999 złotych za wariant z największą ilością pamięci wbudowanej, zaś Huawei P50 Pocket dostaniemy za 6499 złotych.

Ciężko jednoznacznie stwierdzić czy nowe urządzenie chińskiego producenta będzie w stanie zwojować rynek swoją relatywnie niską ceną. Należy pamiętać, że Huawei po dziś dzień znacząco cierpi na zachodnich rynkach przez brak wsparcia dla usług Google. Niedawno pojawiło się jednak światełko w tunelu – być może zakazy zostaną nieco poluzowane, w wyniku czego Huawei powróci do czasów swojej świetności. Póki co musimy jednak jeszcze poczekać. Data premiera Huawei P50 Pocket New nie jest jeszcze znana, choć jeden z serwisów – GadgetTendency, sugeruje, że nastąpi to na dniach.