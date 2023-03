Jak kupisz smartfon z serii Galaxy S23, to Samsung odda Ci nawet 7 stów

Samsung był zadowolony z początkowej popularności smartfonów z serii Galaxy S23. Producentowi zależy jednak, żeby jego najnowsze eSki cały czas sprzedawały się tak samo dobrze, dlatego regularnie przygotowuje kolejne promocje. Dzięki najnowszej możecie (od)zyskać nawet 700 złotych. Jak to zrobić?

Promocja: Do 700 złotych zwrotu po zakupie smartfona z serii Samsung Galaxy S23

Osoby, które regularnie śledzą promocje koreańskiego producenta, nie powinny być zaskoczone jej zasadami, bowiem ponownie najważniejszym warunkiem skorzystania z najnowszej oferty jest kupienie najnowszego smartfona z serii Galaxy S23. Co ważne: trzeba to zrobić w okresie od 6 do 19 marca 2023 roku u wskazanego w regulaminie partnera handlowego.

Tym razem na liście nie ma operatorów komórkowych, a jedynie sklepy, które zajmują się sprzedażą elektroniki, m.in. RTV Euro AGD, oleole.pl, Media Expert, electro.pl, avans.pl, Media Markt, NEONET, NEO24.pl, Komputronik, Vobis, x-kom, al.to oraz vitay.pl i AB Foto. Ponadto możecie kupić smartfon w Empiku, ale faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.

Jak otrzymać zwrot?

Gdy już kupicie smartfon z serii Galaxy S23, musicie go aktywować do 26 marca 2023 roku, tzn. włączyć z włożoną do urządzenia kartą SIM polskiego operatora (wymagane jest też połączenie z internetem). Następnie musicie jeszcze wypełnić formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members do 2 kwietnia 2023 roku. Trzeba w nim podać m.in. imię i nazwisko (oraz nazwę firmy, jeśli ktoś prowadzi indywidualną działalność gospodarczą), adres e-mail, datę i miejsce zakupu, numer IMEI smartfona, a także dodać zdjęcie dowodu zakupu.

W formularzu wymagane jest też podanie numeru konta prowadzonego w banku mającym siedzibę na terenie Polski, ponieważ to właśnie na wskazany przez Was rachunek bankowy otrzymacie zwrot:

300 złotych po zakupie Galaxy S23,

500 złotych po zakupie Galaxy S23+,

700 złotych po zakupie Galaxy S23 Ultra,

Pamiętajcie jednak, że możecie otrzymać tylko jeden zwrot za zakup każdego smartfona z serii Galaxy S23, tj. jeden 300 złotych, jeden 500 złotych i jeden 700 złotych, nawet jeśli kupicie więcej niż jedną sztukę danego modelu. Pieniądze zostaną przelane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia poprawności zgłoszenia (jego weryfikacja może zaś potrwać do 21 dni kalendarzowych).

Regulamin promocji „Marcowa promocja cashback – Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra” (PDF)