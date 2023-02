Promocja: Kupujesz Galaxy S23 Ultra, zyskujesz duży rabat na fajny sprzęt

Samsung niedawno pochwalił się, że Galaxy S23 Ultra cieszył się ogromną popularnością zaraz po premierze i producent najwyraźniej chce podtrzymać zainteresowanie swoim najnowszym flagowcem. Klienci, którzy zdecydują się go kupić, mogą przy okazji nabyć drugi, też bardzo fajny sprzęt w mocno obniżonej cenie.

Nowa promocja z Galaxy S23 Ultra w roli głównej

Co ważne: promocją objęte są wszystkie konfiguracje pamięciowe topowego smartfona w ofercie Samsunga. Dla przypomnienia, kosztują one:

6799 złotych (8/256 GB),

7499 złotych (12/512 GB),

8699 złotych (12 GB/1 TB).

Warto też przypomnieć, że w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga wersja 12/512 GB jest dostępna w czterech niedostępnych nigdzie wariantach kolorystycznych: szarym, jasnoniebieskim, jasnozielonym i czerwonym. Promocja natomiast obowiązuje zarówno w sklepie producenta, jak i u wybranych partnerów: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt i x-kom.

Co to jednak dokładnie za promocja? Jeżeli zdecydujecie się kupić Galaxy S23 Ultra w którymś z ww. sklepów, otrzymacie możliwość otrzymania rabatu na projektor The Freestyle, który obecnie u większości partnerów kosztuje 2999 złotych. Oferta różni się w zależności od sklepu – jedne dają 30% rabatu, inne obniżają cenę o 900 złotych, ale wychodzi praktycznie na to samo.

Jest jeszcze jedna promocja na Galaxy S23 Ultra

Promocja, w ramach której możecie zyskać rabat na projektor The Freestyle, potrwa do 5 marca 2023 roku. Nieco wcześniej, bo 3 marca 2023 roku, kończy się specjalna oferta, dzięki której macie szansę otrzymać słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w kolorze czarnym za 0 złotych, jeśli kupicie dowolny smartfon z serii Galaxy S23. Jak widać, decydując się na Galaxy S23 Ultra, możecie zyskać podwójnie.

Aby skorzystać z promocji ze słuchawkami, należy kupić flagowca z rodziny Galaxy S23 do 3 marca 2023 roku, a następnie go aktywować z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora (wymagane jest też połączenie z internetem) do 12 marca i wypełnić w aplikacji Samsung Members formularz zgłoszeniowy. Po pozytywnej weryfikacji słuchawki zostaną wysłane do Was kurierem.

Promocja ze słuchawkami Samsung Galaxy Buds 2 Pro obowiązuje w większej liczbie sklepów, ale jeśli chcecie przy okazji zgarnąć rabat na projektor The Freestyle, musicie kupić Galaxy S23 Ultra w sklepie Samsunga, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt lub x-kom.