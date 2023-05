Już od dziś będą dostępne Specjalne okazje Amazon Prime. Sprawdź, co kupisz taniej

Amazon regularnie przygotowuje specjalne promocje dla swoich klientów. Najnowsza edycja akcji rusza już dziś o godzinie 18:00. Sprawdź, jak z niej skorzystać i co kupisz taniej.

Dziś rusza kolejna, wielka promocja Amazon. Kto może z niej skorzystać?

Amerykańska platforma zakupowa wciąż nie zdetronizowała Allegro w Polsce, ale nie poddaje się w walce o polskiego klienta. Regularnie przygotowuje „festiwale promocji”, w trakcie których można upolować naprawdę ciekawe oferty. Najnowsza porcja będzie dostępna już od dziś, tj. 8 maja 2023 roku, od godziny 18:00, do najbliższego piątku, 12 maja 2023 roku.

źródło: Amazon

Jest jednak jeden „haczyk” – przygotowane promocje nie będą dostępne dla wszystkich, a jedynie dla subskrybentów Amazon Prime. Nowi klienci mogą wypróbować ten abonament przez 30 dni bez dodatkowych opłat. Później można albo zrezygnować, albo opłacać subskrypcję co miesiąc lub opłacić cały rok z góry.

Ta ostatnia opcja jest zdecydowanie bardziej opłacalna, ponieważ roczna subskrypcja kosztuje zaledwie 49 złotych, podczas gdy miesięczna 10,99 złotych. Amazon Prime można wykupić na tej stronie. Warto też wiedzieć/pamiętać, że abonament zapewnia nie tylko dostęp do ekskluzywnych promocji oraz darmowej i szybkiej dostawy, ale również do serwisów Prime Video i Prime Gaming.

Za 49 złotych na rok to bardzo kusząca oferta. Szczególnie że warto mieć z tyłu głowy możliwość podniesienia ceny abonamentu Prime w Polsce – na innych rynkach już to nastąpiło i nie zdziwi nas, jeżeli cena w kraju nad Wisłą też zostanie zwiększona w bliżej lub nieco dalszej przyszłości. Jeśli wykupicie teraz subskrypcję na rok, nie musicie się o to martwić.

Co będzie można kupić taniej na Amazon.pl od 8 do 12 maja 2023 roku?

Pełna lista ofert będzie dostępna dopiero od godziny 18:00, ale już teraz Amazon zdradził, co na przykład klienci kupią taniej:

Wszystkie oferty – a mają być ich „setki” – będą dostępne na tej stronie internetowej od 8 maja 2023 roku, od godziny 18:00, do 12 maja 2023 roku.