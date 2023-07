Nowy smartfon Samsunga ma wielką baterię i świetne parametry

Samsung wprowadził dziś na rynek nowy smartfon – Galaxy M34 5G, który może pochwalić się porządną specyfikacją. Sam producent używa nawet w jego przypadku określenia Monster. Co oferuje ów Potwór?

Samsung Galaxy M34 5G to bardzo dobrze wyposażony smartfon

Smartfon ma całkiem sporo mocnych stron, ale największą – dosłownie – jest jego akumulator, ponieważ ma on pojemność aż 6000 mAh, co według deklaracji producenta ma wystarczyć na dwa dni pracy. Ponadto obsługuje on ładowanie przewodowe o mocy 25 W… jeśli jego posiadacz dokupi na własną rękę zasilacz o takiej mocy.

Galaxy M34 5G (źródło: Amazon)

Samsung Galaxy M34 5G zaoferuje swoim właścicielom też wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i technologią Vision Booster, która ma dodatkowo poprawić wrażenia z korzystania z ekranu. Warto też wspomnieć, że przód smartfona pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Jednostką napędową Galaxy M34 5G jest procesor Exynos 1280, do produkcji którego Samsung używa 5-nm procesu technologicznego. W zależności od wersji, smartfon odda do dyspozycji 6 lub 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej w każdym przypadku. Urządzenie oferuje też funkcję RAM Plus, dzięki której można zyskać do 8 GB dodatkowej pamięci operacyjnej (zostanie ona wydzielona z pamięci flash).

Specyfikacja Galaxy M34 5G obejmuje również aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją, obok którego znajdują się 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro. Na przodzie jest zaś 12 Mpix aparat. Do tego urządzenie oferuje obsługę sieci 5G i moduł NFC.

Samsung Galaxy M34 5G debiutuje z systemem Android 13 na pokładzie. Producent zadeklarował, że otrzyma on cztery aktualizacje systemu, a do tego będzie dostawał poprawki zabezpieczeń przez pięć lat.

Galaxy M34 5G (źródło: Amazon)

Cena Samsunga Galaxy M34 5G

Smartfon zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej Midnight Blue, srebrnej Prism Silver i niebieskiej Waterfall Blue oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych:

6/128 GB za 17999 rupii (równowartość ~900 złotych),

8/128 GB za 18999 rupii (~945 złotych).

Na obecną chwilę nie mamy informacji na temat dostępności Samsunga Galaxy M34 5G w innych krajach, w tym w Polsce.