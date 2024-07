800 złotych za smartfon podobny do iPhone’a

Smartfon Apple wciąż dla wielu osób jest synonimem prestiżu, choć starsze modele można kupić w naprawdę przystępnych cenach. Mimo to nie każdy może sobie na niego pozwolić. Właśnie dla takich osób powstają urządzenia takie jak Oukitel C50.

Smartfon Oukitel C50 przypomina iPhone’a z wyglądu

Część osób kupuje telefony z Androidem, które przypominają iPhone’y, ponieważ podoba im się design tych ostatnich, ale wolą system sygnowany zielonym robotem. Inni natomiast robią to, bo chcieliby mieć iPhone’a, ale ich na to nie stać – decydują się na taką „imitację”, aby choć częściowo zaspokoić swoje potrzeby, zachcianki lub marzenia albo żeby pozersko szpanować przed innymi, bo w końcu i tak większość widzi tył urządzenia.

źródło: producent

A tył Oukitel C50 jednoznacznie przypomina panel tylny iPhone’a. Naiwnością byłoby jednak oczekiwanie podobnej specyfikacji, w końcu mówimy tu o modelu, którego cena wynosi około 800 złotych. Mimo że na tyle widać trzy obiektywy, to producent podaje tylko informacje na temat jednego – ma on 50 Mpix i przysłonę f/1.8. Można zatem podejrzewać, że pozostałe dwa to… atrapy, ewentualnie jeden służy do pomiaru głębi.

Przód urządzenia w niczym już nie przypomina iPhone’a, bo nie ma notcha ani Dynamicznej Wyspy, tylko typowe dla budżetowców wycięcie w kształcie litery „U”. Parametry ekranu też są niskopółkowe – wyświetlacz ma przekątną 6,8 cala, rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz.

Co ciekawe, producent podaje, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi aż 89%, aczkolwiek trudno w to uwierzyć w tym przypadku. Można natomiast dać wiarę zapewnieniom, że przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji, a jasność ekranu sięga tylko 400 nitów.

źródło: producent

Pod maską tego urządzenia znajdują się procesor MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) z modemem 5G oraz 8 GB RAM LPDDR4X i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS. Tę pierwszą można rozszerzyć o nawet 16 GB kosztem masowej, zaś drugą z wykorzystaniem karty microSD o pojemności do 1 TB.

Ponadto smartfon Oukitel C50 odda swoim właścicielom do dyspozycji 5 Mpix (f/2.2) aparat na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD), port USB-C, złącze słuchawkowe 3,5 mm i preinstalowany system Android 14. Urządzenie zasili zaś akumulator o pojemności 5150 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 10 W. Cały sprzęt ma wymiary 167,5×77,7×9,15 mm i waży 208 gramów.

Gdzie kupić smartfon Oukitel C50?

Model ten widnieje już na oficjalnej stronie producenta. Umieszczono przy nim cenę 199,99 dolarów, co jest równowartością około 790 złotych. Nie można go jednak jeszcze zamówić.