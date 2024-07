Aplikacja Wizz Air trafia do sklepu Huawei AppGallery

Linie lotnicze Wizz Air ogłosiły, że ich aplikacja mobilna trafia do sklepu Huawei AppGallery. Dzięki niej między innymi łatwiej znajdziecie tanie loty, zeskanujecie potrzebne dokumenty w portach lotniczych czy skorzystacie z obniżek na Booking. Co jeszcze oferuje aplikacja i gdzie ją znaleźć?

Aplikacja Wizz Air w sklepie Huawei

Huawei AppGallery to oficjalny sklep z aplikacjami, przeznaczony na smartfony i tablety z systemem operacyjnym HarmonyOS oraz Android 5.0 Lollipop i nowszym. Sklep dedykowany jest przede wszystkim dla posiadaczy urządzeń marki Huawei i Honor, a pod względem funkcjonalności odpowiada sklepowi Google Play czy Apple App Store.

Aplikacja Wizz Air była dotychczas dostępna w sklepie Google, gdzie działa już od ponad 10 lat. Z apki mogli korzystać także posiadacze urządzeń opartych o system iOS, a teraz wreszcie oficjalnie trafia do Huawei AppGallery. Według informacji przekazanej przez linie lotnicze – można ją już pobierać na swoje smartfony.

Co oferuje aplikacja Wizz Air?

Funkcjonalność aplikacji zwiększała się przez lata i w dość zaawansowanej formie trafia do posiadaczy smartfonów marki Huawei. Użytkownicy programu mogą m.in. wyszukiwać i rezerwować tanie loty czy skorzystać z wyszukiwarki cen. Możliwe jest również wynajmowanie samochodów poprzez serwis Rentalcars.com, rezerwowanie transferów autokarowych z i na lotnisko, skorzystanie z 5% zniżki na platformie Booking, a także dołączenie do klubu lojalnościowego, aby otrzymywać zniżki na bilety i inne usługi. Użytkownik może uruchomić powiadomienia, dzięki którym nie ominie go żadna okazja.

W aplikacji znalazło się też miejsce na dokumenty – można w prosty sposób je zeskanować i ułatwić sobie nie tylko proces rezerwacji, ale i odprawy. Kartę pokładową można wygodnie pobrać, dzięki czemu możecie ją okazać w aplikacji nawet, gdy nie będziecie mieli dostępu do sieci internetowej.

Użytkownicy mogą także weryfikować harmonogram zaplanowanego lotu, a nawet śledzić go w czasie rzeczywistym. Aplikacja pozwala też na zapisanie swojego biletu na lot oraz istotnych dokumentów przydatnych w podróży w Apple Wallet.

Aplikacja Wizz Air jest bezpłatna i obsługiwana w 20 językach, w tym w języku polskim, angielskim, niemieckim czy ukraińskim.