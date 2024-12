Świąteczne promocje Samsunga. Czekają na Was fajne prezenty

Każdy z nas ma inne gusta – jedni preferują urządzenia mobilne ze środka stawki, inni celują we flagowe konstrukcje. Są też osoby, które szykują się do przesiadki na składany model smartfona. Każda z tych grup zainteresowana zakupem telefonu Samsunga do końca grudnia 2024 roku może skorzystać z różnych promocji producenta.

Samsung Galaxy A55 ze słuchawkami w prezencie

Pierwsza akcja dotyczy Samsunga Galaxy A55. Według Kuby to dobry średniak, w którym zachwycają ekran, głośniki czy czas pracy na jednym ładowaniu. Gdyby jednak do czegoś się przyczepić, to do braku teleobiektywu, różnic ultraszerokokątnego aparatu względem głównej matrycy czy wolnego ładowania akumulatora w porównaniu do branżowych standardów.

Samsung Galaxy A55 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

W ramach promocji do smartfona dorzucane są bezprzewodowe słuchawki TWS Samsung Galaxy Buds 2 Pro, które według Kasi stanowią świetne dopełnienie każdego smartfona koreańskiego producenta. Zachwycają zarówno jakością dźwięku, jak i trybem wykrywania głosu czy dotykowym sterowaniem.

Aby otrzymać pchełki, należy kupić smartfon Samsung Galaxy A55 u partnera handlowego wskazanego w regulaminie promocji do 29 grudnia 2024 roku, aktywować urządzenie do 5 stycznia 2025 roku oraz wypełnić formularz promocyjny w aplikacji Samsung Members do 12 stycznia 2025 roku. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w kolorze grafitowym powinny zostać dostarczone na Wasz adres w ciągu 30 dni.

Regulamin Promocji „Samsung Galaxy A55 w zestawie z Galaxy Buds2 Pro z limitem 3700 nagród” (PDF)

Smartwatch w prezencie do flagowych smartfonów Samsunga

Druga promocja skupia się na czterech modelach. Pierwszy duet to Samsung Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra. Premiera następców zbliża się wielkimi krokami, jednak zachętą do zainteresowania się zakupem urządzeń, oprócz ich wysokiej oceny na Tabletowo, powinna być cena niższa od tej w dniu premiery.

W przypadku składanych modeli Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 nie muszę zbyt wiele dodawać. To nadal jedne z najlepszych, jeżeli nie najlepsze składane urządzenia mobilne dostępne na polskim rynku. Do premiery 7. generacji jeszcze sporo wody upłynie w Wiśle.

Samsung Galaxy Z Flip 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Prezentem w tym przypadku jest smartwatch Samsung Galaxy Watch 6. Choć na rynku jest już obecny jego następca, Galaxy Watch 7, to „Szóstka” pozostaje konstrukcją oferującą wszystko, czego Wam potrzeba. Zasady promocji wyglądają podobnie jak w przypadku Galaxy A55:

Kupujecie jedno z urządzeń w sklepie wskazanym w regulaminie akcji pomiędzy 9 a 29 grudnia 2024 roku, Aktywujecie je do 5 stycznia 2025 roku, Logujecie się do aplikacji Samsung Members i wypełniacie formularz zgłoszeniowy do 12 stycznia 2025 roku, Czekacie maksymalnie 30 dni na paczkę z gratisem.

Samsung Galaxy Watch 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Regulamin Promocji „Samsung Galaxy Z Fold6, Z Flip6, S24 Ultra, S24+ w zestawie z możliwym do wyboru Samsung Galaxy Watch6 z limitowaną liczbą 3720 nagród”.

Sportowa opaska gratis do budżetowego smartfona Samsunga

A co, jeżeli szukacie budżetowego smartfona? Dobrze się składa – trzecia akcja promocyjna dotyczy niedrogiego Samsunga Galaxy A05s, którego niebywałą zaletą jest fakt, że można go znaleźć w sklepach objętych promocją już od 499 złotych. Tutaj w ramach akcji dodawana jest sportowa opaska Galaxy Fit 3. Odpowiednie kroki do podjęcia znacie już z akapitów wyżej – zakup do 29 grudnia 2024 roku, aktywacja do 5 stycznia 2025 roku, wypełnienie formularza w aplikacji Samsung Members do 12 stycznia 2025 roku i oczekiwanie maksymalnie 30 dni na prezent.

Choć promocja trwa do 29 grudnia 2024, warto pamiętać, że w każdym przypadku liczba nagród jest ograniczona i może się wyczerpać przed tym terminem.

Regulamin Promocji „Samsung Galaxy A05s w zestawie z Samsung Galaxy Fit3 z limitem 1300 nagród”