Orange Flex za 1 zł przez miesiąc, ale tylko dla wybranych

Orange mocno promuje akcję #zostańwdomu. Operator zachęca do niewychodzenia z miejsca zamieszkania na wiele różnych sposobów nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami – m.in. odkodował ponad 40 kanałów telewizyjnych i dał swoim klientom po 10 GB internetu, aby się nie nudzili w swoich czterech ścianach. Teraz natomiast pozwala korzystać z oferty Orange Flex przez jeden miesiąc za złotówkę, aczkolwiek już tylko wybranym.

W obecnej sytuacji, kiedy w Polsce panuje epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, bardzo ważne jest, aby nie wychodzić z domu, jeśli nie ma takiej potrzeby. Nie chcemy bowiem doświadczyć takiej tragedii, jak mieszkańcy Włoch czy Hiszpanii. Wszystkie osoby przebywające w Polsce powinny stosować się do zaleceń, i chociaż nie przychodzi to łatwo, to wiele firm stara się w tym pomóc swoim klientom, w tym m.in. Orange.

Orange Flex za 1 zł przez miesiąc

Promocja skierowana jest wyłącznie do nowych użytkowników, którzy nie korzystali do tej pory z Orange Flex. Operator podkreśla, że w przypadku wybrania eSIM (obsługują ją zarówno iPhone’y i Apple Watche, jak i smartfony z Androidem), nie trzeba nawet wychodzić z domu, żeby dołączyć do grona klientów – a to idealnie wpasowuje się w akcję #zostańwdomu.

Aby skorzystać z promocji i za pierwszy miesiąc w Orange Flex zapłacić tylko jedną złotówkę, należy przed wybraniem metody płatności wpisać kod FLEX, a następnie aktywować wybrany plan. Jeśli w jego trakcie klient zmieni plan na wyższy, od razu otrzyma więcej GB i nie zapłaci za to nic więcej. Jeżeli natomiast zdecyduje się przejść na niższy, zmiany wejdą w życie dopiero od następnego miesiąca rozliczeniowego. Warto tutaj przypomnieć, że za pakiety da się płacić także BLIKIEM.

Promocja dla nowych klientów nie łączy się z innymi promocjami, na przykład „Polecaj i zarabiaj”. Użytkownicy mogą jednak otrzymać Video Pass na 14 dni za darmo – wystarczy w aplikacji znaleźć i aktywować odpowiednią opcję. Oferta „pierwszy miesiąc za złotówkę” obowiązuje do 13 maja 2020 roku.

