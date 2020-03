Orange: pakiet 10 GB i odblokowane kanały ze względu na koronawirusa

Pomarańczowy operator, ze względu na zagrożenie koronawirusem, ogłosił, że postanowił choć trochę ułatwić życie swoim klientom.

Odkodowane kanały telewizyjne

W związku z tym, że koronawirus dotarł do Polski, sporo osób zdecydowało się zmienić swoje nawyki, a także najbliższe plany. Ponadto, zamknięte zostały kina, teatry, odwołano wiele imprez masowych, a także zamknięto szkoły i uczelnie. Decyzje te spowodowały, że znacznie więcej czasu spędzamy w domach.

Co robić w domu, szczególnie jeśli mamy sporo wolnego czasu? Można posprzątać, zrobić trening, przeglądać internet, a także oglądać telewizję. Opcji jest sporo, ale jeśli klienci Orange zdecydują się na ostatnią z wymienionych czynności, to teraz będą mieli dostęp do bogatszej listy dostępnych treści.

Orange poinformowało, że do końca marca dostępnych będzie ponad 40 kanałów Pakietu Komfortowego dla wszystkich klientów telewizji kablowej Orange TV. Zadowoleni będą również fani piłki nożnej – najbliższa kolejka PKO BP Ekstraklasy, transmitowana w kanałach CANAL+, będzie odkodowana dla wszystkich abonentów Telewizji Orange.

Pakiet darmowego internetu

W celu ułatwienia kontaktu z najbliższymi osobami, a także zapewnieniu wygodnego dostępu do najświeższych informacji, pomarańczy operator przygotował pakiet darmowego internetu.

Od jutra (13 marca) wszyscy klienci indywidualni ofert abonamentowych i prepaid mogą otrzymać dodatkowe, darmowe 10 GB na internet. Pakiet będzie ważny w Polsce, do 31 marca 2020. W celu jego aktywacji należy wysłać bezpłatny SMS o treści 10GB na numer 80820.

Dodatkowe 10 GB powinno w zupełności wystarczy do korzystania z komunikatorów czy czytania informacji na stronach internetowych. Tak, to jak najbardziej dobry ruch ze strony Orange.

To jeszcze nie koniec promocji

Ponadto, operator ogłosił wprowadzenie darmowej dostawy kurierskiej umów telekomunikacyjnych (bez i z telefonem) po złożeniu zamówienia na stronie internetowej i przez infolinię 801 123 456. Standardowa stawka usługi to 9,99 zł.

Szczegóły zostaną podane już wkrótce na specjalnej przygotowanej stronie orange.pl/razem. Ma ona również zawierać informacje o innych inicjatywach firmy.

źródło: Orange