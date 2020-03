Dobra wiadomość dla użytkowników Orange Flex – darmowy Video Pass na dwa tygodnie!

W zeszłym tygodniu, gdy Orange ogłosiło udostępnienie darmowego pakietu danych 10 GB dla swoich klientów, użytkownicy Orange Flex mogli poczuć się urażeni i pominięci, gdyż ta oferta nie była skierowana do nich. Okazuje się jednak, że pomarańczowy operator postanowił im to wynagrodzić.

Bezpłatny pakiet danych 10 GB, o którym wspomniałam wcześniej, został już aktywowany kilkaset tysięcy razy (już 14 marca, nieco ponad dobę po jego udostępnieniu, była mowa o 250 tysiącach osób, które z niego skorzystały).

Jeśli zatem nie jesteście użytkownikami Orange Flex, możecie z niego skorzystać. Aby go uruchomić, należy wysłać bezpłatnego SMS-a pod numer 80820 o treści 10GB. Pakiet jest ważny do 31 marca bieżącego roku – na terenie naszego kraju.

Video Pass na 14 dni za darmo

W ramach niejakiego zadośćuczynienia dla osób korzystających z Orange Flex, operator przygotował równie interesującą ofertę – Video Pass na dwa tygodnie bez żadnych opłat. Wystarczy z poziomu aplikacji Flex przejść do zakładki Video Pass i tam ją aktywować – od razu widoczny jest pakiet 14 dni za 0 zł.

Jeśli aktualnie macie uruchomiony któryś z pakietów, mimo tego możecie włączyć ten na darmowe dwa tygodnie – wtedy ważność pierwszego po prostu zostanie wydłużona o 14 dni.

Video Pass odpowiada za nielimitowany transfer danych podczas korzystania z takich aplikacji, jak Netflix, YouTube, HBO Go, Orange TV Go, vod.pl oraz WP Pilot. A zatem możecie spokojnie nadrabiać serialowe zaległości, jeśli nie macie dostępu do WiFi, a żal Wam pakietu internetowego.

Przypomnę też, że do końca bieżącego miesiąca wszyscy klienci telewizji kablowej Orange TV mogą oglądać ponad 40 kanałów Pakietu Komfortowego.

źródło: Orange

