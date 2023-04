Promocja na tanią Motorolę. Taniej nie kupisz

Tanie smartfony cieszą się dużym zainteresowaniem. I choć w niedalekiej przyszłości może być ich mniej, to dziś w sklepach wciąż nie brakuje przystępnych cenowo urządzeń. Ta promocja sprawia jednak, że niedrogą Motorolę można kupić jeszcze taniej. Rabat jest naprawdę duży, ale oferta jest mocno ograniczona.

Promocja na niedrogą Motorolę

Marka z amerykańskim rodowodem, która obecnie jest w chińskich rękach Lenovo (gwoli ścisłości: nie w całości), ma w swojej ofercie mnóstwo różnych smartfonów – od flagowych jak zaprezentowana dziś edge 40 pro, aż do najbardziej przystępnych cenowo jak moto g32. Dlaczego wymieniłem akurat ten model? Bo właśnie na niego jest promocja, którą przygotowało T-Mobile.

Co ważne: T-Mobile jest wyłącznym, oficjalnym dystrybutorem tego smartfona w Polsce. Owszem, kupicie go również w mniej lub bardziej znanych wśród klientów w Polsce sklepach, ale będzie on pochodził z własnej dystrybucji każdego z nich. Cena ustalona przez T-Mobile jest (i zawsze pozostanie) najniższą ceną moto g32 w oficjalnej polskiej dystrybucji.

Do tej pory operator sprzedawał Motorolę moto g32 za 1099 złotych (to najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki). Dziś jednak poinformował, że zdecydował się obniżyć jej cenę aż o 250 złotych, czyli do 849 złotych. Co ważne: to cena urządzenia bez abonamentu. Smartfon możecie też spłacić w ratach.

Promocja: Motorola moto g32 taniej o 250 złotych (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

Dokładniej w 24 ratach 0%. Nie możecie zmienić ich liczby, ale możecie za to wybrać ich wysokość, która wpłynie na to, ile będziecie musieli zapłacić za smartfon na start:

24 raty 0% po 15 złotych – do zapłaty na start 489 złotych,

24 raty 0% po 20 złotych – do zapłaty na start 369 złotych,

24 raty 0% po 25 złotych – do zapłaty na start 249 złotych,

24 raty 0% po 30 złotych – do zapłaty na start 129 złotych,

24 raty 0% po 35 złotych – do zapłaty na start 9 złotych.

Promocja obowiązuje do 17 kwietnia 2023 roku – smartfon można kupić w sklepie internetowym T-Mobile w tylko jednym kolorze, szarym. Jeśli jednak chcecie, możecie dobrać do urządzenia abonament.

Co oferuje Motorola moto g32?

Smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz okrągłym otworem, w którym umieszczono 16 Mpix (f/2.4) aparat do selfie i rozmów wideo. Na tyle Motorola moto g32 ma zaś trzy aparaty:

główny 50 Mpix (f/1.8),

8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118°,

2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

Ponadto smartfon ma na pokładzie 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, procesor Qualcomm Snapdragon 680 (bez modemu 5G – ta Motorola nie obsługuje sieci piątej generacji) i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można naładować z mocą 30 W.