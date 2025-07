Jedna z największych firm, świadczących usługi telekomunikacyjne w Polsce, ogłosiła wakacyjną promocję na abonament komórkowy. Klienci mogą liczyć na duży pakiet internetu – również w roamingu w Unii Europejskiej – w atrakcyjnej cenie.

Wakacyjna promocja na tani abonament z dużym pakietem GB

Vectra ogłosiła dziś wakacyjną promocję na abonament komórkowy. Zainteresowani klienci mogą wybrać zarówno umowę na 23 miesiące, jak i bez okresu zobowiązania, aczkolwiek w pierwszym przypadku operator oferuje nieco korzystniejsze warunki (choć nie zawsze).

W ramach wakacyjnej promocji Vectra oferuje nowy Plan M z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami w Polsce i Unii Europejskiej oraz pakietem 50 GB do wykorzystania w kraju i 15,99 GB w roamingu w UE. Jego cenę ustalono na 30 złotych miesięcznie (uwzględnia ona rabat 5 złotych za zgodę marketingową). W przypadku wybrania umowy na 23 miesiące jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 1 złoty, natomiast przy umowie bez okresu zobowiązania jest to koszt 9,99 złotych. Niniejsza oferta jest dostępna w salonach sprzedaży i poprzez infolinię firmy.

Operator przygotował też dodatkową promocję na Plan M za 30 złotych miesięcznie (po rabacie 5 złotych za zgodę marketingową) bez okresu zobowiązania. Osoby, które zdecydują się go kupić za pośrednictwem strony internetowej vectra.pl, otrzymają co miesiąc pakiet nie 50 GB, a 60 GB w Polsce i 17,44 GB w roamingu w Unii Europejskiej.

Dla klientów, którzy potrzebują większego zapasu gigabajtów, przygotowano z kolei Plan L za 40 złotych miesięcznie (po rabacie 5 złotych za zgodę marketingową), który zapewnia 100 GB w Polsce i 20,35 GB w roamingu w Unii Europejskiej, a ponadto nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i UE. W tym przypadku również można wybrać umowę na 23 miesiące i bez okresu zobowiązania.

Osoby, które zdecydują się na pierwszą opcję, zapłacą opłatę aktywacyjną w wysokości 1 złotego i otrzymają pierwszy miesiąc za 0 złotych. Przy umowie na czas nieokreślony jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 9,99 złotych (i nie ma darmowego, pierwszego miesiąca).

Plan M i Plan L w Vectrze (źródło: Vectra)

Niniejsza oferta obowiązuje do końca sierpnia 2025 roku.

To powinniście wiedzieć przed podpisaniem umowy na abonament komórkowy w Vectrze

Operator świadczy swoje usługi telefonii komórkowej w oparciu o zasięg Play. Klienci firmy Vectra mogą korzystać z 5G oraz VoLTE i WiFi Calling. Warto też wiedzieć, że przy umowie na czas nieokreślony gwarancja ceny jest tylko przez pierwsze 12 miesięcy, a następnie rośnie ona o 5 złotych miesięcznie co każde 12 miesięcy.

Ponadto Vectra oferuje Plan S z pakietem 10 GB w Polsce i roamingu w Unii Europejskiej za 15 złotych miesięcznie oraz Plan M z pakietem 20 GB w kraju i 14,53 GB w UE za 20 złotych co miesiąc, a także Plan XL z pakietem 200 GB w Polsce i 24,71 GB we Wspólnocie za 75 złotych miesięcznie. Również tutaj w każdym przypadku to cena przez pierwsze 12 miesięcy trwania umowy na czas nieokreślony, uwzględniająca 5-złotowy rabat za zgody marketingowe.