Będzie więcej telewizorów z Tizenem. Kolejni producenci go wykorzystają

Samsung niezmiennie instaluje Tizen OS na swoich telewizorach, ale wkrótce oferta tego typu urządzeń z tym systemem operacyjnym będzie znacznie bogatsza. Koreańczycy ogłosili bowiem rozszerzenie programu licencyjnego.

Na rynku pojawi się więcej telewizorów z systemem operacyjnym Samsung Tizen OS

W przeszłości Samsung instalował system Tizen na większej gamie urządzeń, w tym w smartwatchach i smartfonach (zob. Samsung Z4). Dziś natomiast Koreańczycy wykorzystują go jedynie na telewizorach. Już wkrótce na rynku pojawi się znacznie więcej Smart TV z Tizen OS.

Producent z Korei Południowej ogłosił rozszerzenie programu licencyjnego systemu operacyjnego Tizen o „wybitnych ODM-ów”. Na liście znajdują się Eko i Qbell (Ayonz) w Australii i Europie, RCA (Kayve Groupo) w Meksyku, RCA (Treasure Creek) w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz Axdia w Niemczech.

źródło: Samsung

To jednak nie koniec producentów, którzy będą instalować system Samsung Tizen OS na produkowanych przez siebie telewizorach. Koreańczycy deklarują bowiem, że w drugiej połowie 2025 roku program licencyjny obejmie wiele kolejnych firm.

Producent z Korei Południowej jest przekonany, że to ważny kamień milowy w rozwoju ekosystemu Tizen i dowód dużego światowego popytu na cenioną platformę Smart TV firmy Samsung. Zamierza też aktywnie wspierać partnerów, zapewniając im dopasowane do każdego rynku pakiety marketingowe i zestawy narzędzi do treści cyfrowych. Dzięki temu łatwiej będzie im skutecznie zareklamować swoje urządzenia.

Nowe funkcje na telewizorach (nie tylko Samsunga) z systemem Tizen

Koreańczycy przygotowali dla właścicieli telewizorów z systemem operacyjnym Tizen nowe, inteligentne funkcje, takie jak zaawansowane wyszukiwanie treści, integracja z Samsung TV Plus w celu uzyskania szybkich usług kanałowych, możliwości grania w chmurze za pośrednictwem Samsung Gaming Hub i bezproblemowa łączność wielu urządzeń za pomocą SmartThings.

Na koniec warto przypomnieć, że Samsung już w październiku 2022 roku ogłosił, że do końca 2022 roku do sprzedaży trafią telewizory z systemem Tizen produkowane na licencji południowokoreańskiej firmy. Wówczas była mowa o takich producentach, jak Atmaca, HKC i Tempo oraz markach Bauhn, Linsar, Sunny i Vispera.

Program licencyjny Samsung Tizen TV Platform Licensing został po raz pierwszy zaanonsowany podczas konferencji Samsung Developer Conference w 2021 roku. Umożliwia on wykorzystywanie przez inne marki systemu operacyjnego Tizen.